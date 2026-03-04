Відео
Головна Новини дня Експерт пояснив, на скільки ще можуть зрости ціни на пальне

Експерт пояснив, на скільки ще можуть зрости ціни на пальне

Дата публікації: 4 березня 2026 17:50
Ціни на пальне в Україні зростуть ще максимум на 10 гривень — експерт
Автомобілі біля АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прокоментував зростання цін на пальне в Україні на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. Він зазначив, що ціна на пальне А-95 для українських водіїв може зрости ще максимум на 10 гривень.

Про це Олег Пендзин розповів в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Зростання цін на пальне в Україні — прогноз експерта

За прогнозами Пендзина, ціна на пальне А-95 в Україні може зрости ще максимум на 10 гривень.

Експерт пояснив, що такий сценарій можливий, якщо ціна на нафту зросте до 100 доларів за барель.

Водночас він зауважив, що президент США Дональд Трамп навряд чи допустить таку ситуацію, адже це матиме прямий вплив на вибори в Америці.

"Важко на сьогоднішній момент прогнозувати, але я дивився певні розрахунки, там плюс 10 гривень, грубо кажучи. Якщо буде 100 доларів за барель нафти. Я не думаю, що він дійде до тої величини, тому що це буде потужний удар по американському виборцю. 

Просто треба розуміти, що Трамп не може довести до такої ситуації. І тим більше ж виборчий процес почався. Його захейтять... Він і так сьогодні має певні проблеми", — зазначив експерт.

Ціни на пальне в Україні — що прогнозують

Експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE прокоментував стрімке зростання цін на пальне. Він зазначив, що ажіотажу уникнути не вдасться — ціни й надалі зростатимуть.

Зокрема, на тлі зростання цін на бензин в Україні нардеп від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев звернувся до керівника Антимонопольного комітету. Водночас він закликав представників паливного ринку схаменутися.

Своєю чергою, експерт паливного ринку Сергій Куюн заспокоїв українців на тлі розмов про дефіцит пального. Він зазначив, що нестачі бензину в Україні не буде.

бензин АЗС пальне Ціни на пальне Олег Пендзин заправка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
