АЗС объяснят причину роста цен на бензин в Украине

В ближайшее время участники топливного рынка в Украине объяснят причины резкого скачка цен на бензин. Антимонопольный комитет в случае обнаружения нарушений обещает применить соответствующие меры.

Что должны объяснить участники топливного рынка

"Комитет 4 марта 2026 года направил участникам рынков требования о предоставлении информации, необходимой для установления причин роста цен. В требованиях установлены максимально сжатые сроки предоставления информации", — говорится в сообщении.

После того, как АКМУ получит информацию, будет проведен оперативный анализ "и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции" будут приняты соответствующие меры.

В то же время в Комитете напомнили, что украинский рынок полностью зависит от импорта нефтепродуктов.

"Повышение стоимости топлива имеет общеевропейский характер и наблюдается не только в Украине", — добавили там.

Напомним, днем 4 марта председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обратился к председателю АКМУ из-за скачка цен на АЗС. Кроме того, он призвал представителей топливного рынка опомниться.

Также мы писали, насколько выросли цены на топливо в Киеве 4 марта на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.