Зростання цін на пальне — що кажуть експерти та депутати

Зростання цін на бензин і дизель в Україні викликає дедалі більше критики з боку експертів та політиків. Вони вважають, що держава запізно реагує на ситуацію на ринку, а інтереси споживачів фактично залишаються поза увагою.

Про це заявив директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

Чому державі вигідно підвищення цін на пальне

Омельченко заявив, що майже половина вартості пального надходить до державного бюджету у вигляді податків. За його словами, кожне подорожчання автоматично збільшує доходи бюджету.

"Майже 50% від вартості пального йде в державний бюджет, тому державі вигідні високі ціни. Кожна додаткова гривня у вартості літра дизеля чи бензину автоматично розширює податкові надходження, перетворюючи державу на мовчазного партнера паливних монополістів", — зазначив експерт.

Він також наголосив, що в дискусії про ціни на пальне майже не згадують про інтереси водіїв і споживачів.

"Всі зараз піклуються, різні експерти, різні асоціації, про наповнення державного бюджету піклуються, піклуються про те, щоб великі трейдери були в гарних прибутках. Але немає слова "споживач". Споживач нікому не потрібен", — підкреслив Омельченко.

Реакція депутатів на зростання цін

Критику на адресу державних органів також висловила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна. За її словами, Антимонопольний комітет України занадто повільно відреагував на різке зростання цін на пальне.

Вона зазначила, що замість швидкого втручання для припинення можливих спекуляцій держава зробила паузу і лише згодом надіслала великим мережам офіційні запити.

Южаніна також наголосила, що ситуація виглядає особливо цинічною на тлі заяв профільних асоціацій, які раніше запевняли у стабільності ринку. За її словами, запасів дизельного пального та бензину в Україні достатньо, щоб уникнути різких стрибків цін.

"Насправді декілька роздрібних мереж витіснили повністю середній бізнес. Я не говорю вже про маленький бізнес", — додала депутатка.

Крім того, в ефірі День.LIVE Южаніна припустила, що АМКУ може бути в змові з АЗС.

"Ми будемо вимагати публічного звіту за результатами отриманих документів і проведеного аналізу за тими методиками, які є в АМКУ. Вони дуже часто заважають роботі суб'єктів господарювання там, де цього, мені здавалось би, і не потрібно, і не мало б бути", — заявила нардепка.

Відповідь АМКУ

Антимонопольний комітет України розпочав перевірку через різке підвищення цін на світлі нафтопродукти. Мережам автозаправних станцій дали три дні, щоб пояснити причини подорожчання пального.

Як повідомив в ефірі "Суспільного" голова АМКУ Павло Кириленко, комітет надіслав операторам ринку вичерпний перелік питань, щоб отримати офіційну інформацію щодо підстав підвищення цін на бензин, дизельне пальне та скраплений газ.

"Після цього, щоб не робити якихось передчасних висновків, буде надана оцінка причинам та підставам підвищення цін на нафтопродукти і тенденціям, якими керувалися і слідували всі учасники ринку світлих нафтопродуктів", — пояснив Кириленко.

В АМКУ також перевіряють, чи немає ознак змови між мережами АЗС. У разі підтвердження таких дій це може вважатися порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. За словами Кириленка, у разі доведення порушення штраф може сягати до 10% від виторгу кожного суб'єкта господарювання за попередній звітний період, тобто наразі — за 2025 рік.

Зростання цін на пальне в Україні

У березні в Україні зафіксували помітне підвищення вартості пального. Через це народний депутат від партії "Слуга народу" Данило Гетманцев звернувся до керівництва АМКУ та закликав учасників паливного ринку "схаменутися".

Подорожчання бензину та дизельного пального спостерігається майже в усіх регіонах країни. Зокрема, значні коливання цін зафіксували у Львові та Києві. Також різке зростання вартості пального відбулося в Одесі та у Харкові.