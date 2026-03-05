Рост цен на топливо — реакция экспертов и властей

Цены на горючее. Фото: Новини.LIVE

Рост цен на бензин и дизель в Украине вызывает все больше критики со стороны экспертов и политиков. Они считают, что государство поздно реагирует на ситуацию на рынке, а интересы потребителей фактически остаются без внимания.

Об этом заявил директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

Почему государству выгодно повышение цен на топливо

Омельченко заявил, что почти половина стоимости топлива поступает в государственный бюджет в виде налогов. По его словам, каждое подорожание автоматически увеличивает доходы бюджета.

"Почти 50% от стоимости топлива идет в государственный бюджет, поэтому государству выгодны высокие цены. Каждая дополнительная гривна в стоимости литра дизеля или бензина автоматически расширяет налоговые поступления, превращая государство в молчаливого партнера топливных монополистов", — отметил эксперт.

Он также отметил, что в дискуссии о ценах на топливо почти не вспоминают об интересах водителей и потребителей.

"Все сейчас заботятся, различные эксперты, различные ассоциации, о наполнении государственного бюджета заботятся, заботятся о том, чтобы крупные трейдеры были в хороших прибылях. Но нет слова "потребитель". Потребитель никому не нужен", — подчеркнул Омельченко.

Реакция депутатов на рост цен

Критику в адрес государственных органов также высказала народный депутат от "Европейской Солидарности" Нина Южанина. По ее словам, Антимонопольный комитет Украины слишком медленно отреагировал на резкий рост цен на топливо.

Она отметила, что вместо быстрого вмешательства для прекращения возможных спекуляций государство сделало паузу и только потом направило крупным сетям официальные запросы.

Южанина также подчеркнула, что ситуация выглядит особенно циничной на фоне заявлений профильных ассоциаций, которые ранее уверяли в стабильности рынка. По ее словам, запасов дизельного топлива и бензина в Украине достаточно, чтобы избежать резких скачков цен.

"На самом деле несколько розничных сетей вытеснили полностью средний бизнес. Я не говорю уже о маленьком бизнесе", — добавила депутат.

Кроме того, в эфире День.LIVE Южанина предположила, что АМКУ может быть в сговоре с АЗС.

"Мы будем требовать публичного отчета по результатам полученных документов и проведенного анализа по тем методикам, которые есть в АМКУ. Они очень часто мешают работе субъектов хозяйствования там, где этого, мне казалось бы, и не нужно, и не должно быть", — заявила нардеп.

Ответ АМКУ

Антимонопольный комитет Украины начал проверку из-за резкого повышения цен на светлые нефтепродукты. Сети автозаправочных станций дали три дня, чтобы объяснить причины подорожания топлива.

Как сообщил в эфире "Суспільного" глава АМКУ Павел Кириленко, комитет направил операторам рынка исчерпывающий перечень вопросов, чтобы получить официальную информацию об основаниях повышения цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ.

"После этого, чтобы не делать каких-то преждевременных выводов, будет дана оценка причинам и основаниям повышения цен на нефтепродукты и тенденциям, которыми руководствовались и следовали все участники рынка светлых нефтепродуктов", — пояснил Кириленко.

В АМКУ также проверяют, нет ли признаков сговора между сетями АЗС. В случае подтверждения таких действий это может считаться нарушением законодательства о защите экономической конкуренции. По словам Кириленко, в случае доказательства нарушения штраф может достигать до 10% от выручки каждого субъекта хозяйствования за предыдущий отчетный период, то есть сейчас — за 2025 год.

Рост цен на топливо в Украине

В марте в Украине зафиксировали заметное повышение стоимости топлива. Поэтому народный депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев обратился к руководству АМКУ и призвал участников топливного рынка "опомниться".

Подорожание бензина и дизельного топлива наблюдается почти во всех регионах страны. В частности, значительные колебания цен зафиксировали во Львове и Киеве. Также резкий рост стоимости топлива произошел в Одессе и в Харькове.