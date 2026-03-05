Бензин может стоить 150 грн за литр, если АМКУ не вмешается, — Южанина

Цены на бензин, газ и дизтопливо в Украине. Фото: кадр из видео

Антимонопольный комитет должен усилить контроль за ситуацией с ценами на горючее. Если этого не произойдет, стоимость бензина может подскочить до 150 гривен за литр.

Об этом заявила народный депутат Украины Нина Южанина в эфире День.LIVE в четверг, 5 марта.

Южанина предупредила о возможном скачке цены на бензин

Как отметила Южанина, резкое поднятие стоимости топлива отразится на ценах на большинстве товаров в Украине.

"Поднятие цен на топливо мы увидим буквально на всех продуктах. Ничего не поможет преодолеть этот маховик увеличения инфляционных процессов", — заявила депутат.

Она отметила, что 4 марта в Украине начался "абсолютно неконтролируемый" процесс роста цен на товары и услуги. В то же время, по словам Южаниной, по состоянию на вчерашнее утро ни в одной европейской стране не происходило такого значительного повышения стоимости топлива, как в Украине.

"Если сейчас антимонопольный комитет не выполняет свою работу, то вы завтра увидите 150 гривен за литр. И будете думать, что это так можно, так разрешено", — отметила Южанина.

Южанина подчеркнула, что бизнес должен осознавать свою ответственность перед страной и гражданами, особенно в условиях войны.

Цена на бензин в Украине 5 марта

По состоянию на сегодня стоимость бензина А-95 Евро в Харькове поднялась до 70,99 грн за литр. В Киеве также зафиксирована повышенная цена — литр бензина А-95 стоит от 67,90 грн до 74,89 грн.

Одесса также не стала исключением. Цены на бензин в городе колеблются от 69,49 грн до 80,99 грн за литр. Во Львове на некоторых АЗС стоимость топлива подскочила до 80,99 грн за литр бензина.