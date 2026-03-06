Топливо в Украине будет стоить до ста гривен за литр — мнение финансового аналитика

Цены на АЗС в Харькове 5 марта 2026 года. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Топливо в Украине может подорожать до ста гривен за литр. Такое произойдет при условии, что баррель нефти будет стоить до 120 долларов.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил финансовый аналитик Алексей Кущ.

Прогноз относительно стоимости топлива

По мнению эксперта, если бои на Ближнем Востоке будут продолжаться, но не усилятся, стоимость барреля нефти Brent достигнет 90 долларов. Если же Иран увеличит количество ударов по нефтяным терминалам и производствам стран Персидского залива, Brent может стоить до 120 долларов за баррель.

​"Это все напоминает ситуацию 70-х годов прошлого века, когда в результате нефтяного эмбарго со стороны арабских стран происходил так называемый энергетический кризис. Завершился он огромной инфляцией", — отметил финансовый аналитик.

По словам Алексея Куща, у Штатов и Китая есть запасы нефтепродуктов, которых хватит на некоторое время, если будет продолжаться война. В Европе же ситуация более сложная.

"В Европе нет централизованных систем хранения нефти. У них пишется в документах, что страны ЕС должны создать стратегические резервы наиболее востребованных видов топлива на 90 суток, но это такая формальная норма — ее никто не выполняет в ЕС", — подытожил эксперт.

Что известно о подорожании топлива

​По состоянию на 5 марта в Украине выросли цены на горючее. Причиной является обострение ситуации на Ближнем Востоке. Из-за колебаний рынка и общей нестабильности бензин А-95 премиум за последние дни в среднем вырос в цене на 63 копейки, бензин А-95 — на гривну восемь копеек, а бензин А-92 — на гривну 73 копейки.

Ранее экономист Олег Пендзин предупредил, что цены на бензин А-95 в Украине могут вырасти еще примерно на десять гривен. К такому подорожанию может привести повышение стоимости нефти до ста долларов за баррель.

Также мы сообщали, что стоимость бензина может достичь 150 гривен за литр. Нардеп Нина Южанина объяснила, при каких условиях произойдет такое подорожание.