Стоимость бензина в Украине 5 марта 2026 года

Цены на АЗС Киева 5 марта. Фото: Новини.LIVE

Из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и колебаний на мировом нефтяном рынке в Украине фиксируется постепенное подорожание топлива. Цены на бензин на автозаправочных станциях растут.

Об этом информирует Новини.LIVE в четверг, 5 марта.

Реклама

Читайте также:

Средние цены на топливо по Украине 5 марта

По данным Минфина, по состоянию на 5 марта 2026 года, средние цены на топливо в Украине выглядят следующим образом:

Бензин А-95 премиум - 72,30 грн за литр, что на 0,63 грн или 0,879% больше, чем раньше;

Бензин А-95 — в среднем 68,28 грн за литр. За последний период цена выросла на 1,08 грн, что составляет 1,607%;

Бензин А-92 стоит примерно 65,51 грн за литр. Его стоимость повысилась на 1,73 грн или 2,712%.

Рост коснулся и других видов горючего. Так, дизельное топливо в среднем продается по 68,95 грн за литр, что на 1,55 грн или 2,300% дороже.

В то же время автомобильный газ также прибавил в цене, хотя и менее существенно. Средняя стоимость составляет 40,23 грн за литр, что на 0,26 грн или 0,651% больше.

Стоит отметить, что эти показатели сформированы без учета временно оккупированных территорий — Крыма, Севастополя и части Донбасса.

Скриншот цен на топливо 5 марта/Минфин

Цены на топливо во Львове 5 марта

В четверг во Львове зафиксировали рост цен на топливо. По состоянию на сегодня на автозаправочных станциях крупнейших сетей бензин марки А-95 стоит от 68,99 до 73,99 грн за литр, тогда как А-100 продают примерно по 80,99 грн за литр.

В то же время очередей на заправках в городе не наблюдается, а АЗС работают в обычном режиме.

Средние цены на топливо на Львовщине 5 марта

По данным Минфина, средние цены на топливо по Львовской области 5 марта следующие:

Бензин А-95 премиум — 72,64 грн;

Бензин А-95 — 68,86 грн;

Бензин А-92 — 65,99 грн;

Дизельное топливо — 70,03 грн;

Газ автомобильный — 40,80 грн.

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Львовщины 5 марта

Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на бензин в Киеве 5 марта

В Киеве сегодня зафиксировали повышение цен на топливо на автозаправочных станциях. Сейчас бензин А-95 на столичных АЗС стоит около 71 грн за литр.

В то же время премиальный бензин А-95 продают дороже — его стоимость достигает примерно 74 грн за литр. Еще выше остается цена на бензин А-100, который на некоторых заправках реализуют примерно по 81 грн за литр. Несмотря на повышение стоимости топлива, очередей на автозаправках в столице пока не наблюдается, а АЗС работают в обычном режиме.

Средние цены на топливо в Киевской области 5 марта

По данным Минфина, средние цены на топливо по Киевской области 5 марта следующие:

Бензин А-95 премиум — 72,61 грн;

Бензин А-95 — 68,65 грн;

Бензин А-92 — 67,74 грн;

Дизельное топливо — 69,24 грн;

Газ автомобильный — 40,07.

Скриншот цен на топливо 5 марта/Минфин

Цены на АЗС Киевской области сегодня

Скриншот цен на топливо 5 марта/Минфин

Цены на бензин в Полтаве 5 марта

В Полтаве и на территории области сегодня зафиксировали разные цены на топливо на автозаправочных станциях. В частности, бензин марки А-95 на АЗС региона продают в диапазоне от 57,45 до 72,99 грн за литр в зависимости от сети заправок и типа топлива.

Стоимость дизельного топлива также отличается на разных автозаправочных станциях. Его можно приобрести по цене от 61,90 до 72,99 грн за литр.

Что касается автомобильного газа, то он остается более дешевой альтернативой для водителей. Сейчас цена на автогаз в Полтаве и области колеблется от 36,95 до 39,99 грн за литр.

Средние цены на топливо на Полтавщине 5 марта

По данным Минфина, средние цены на топливо по Полтавской области 5 марта следующие:

Бензин А-95 премиум — 72,85 грн;

Бензин А-95 — 68,75 грн;

Бензин А-92 — 67,49 грн;

Дизельное топливо — 68,89 грн;

Газ автомобильный — 40,17 грн.

Скриншот цен на топливо 5 марта/Минфин

Цены на АЗС Полтавщины 5 марта

Скриншот цен на топливо 5 марта/Минфин

Недавно нардеп Нина Южанина заявила, что цены на бензин в Украине могут вырасти до 150 гривен за литр. По ее словам, это произойдет, если Антимонопольный комитет не вмешается в ситуацию с повышением цен на топливо в Украине.

В то же время эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что цены на бензин А-95 в Украине могут подняться еще примерно на 10 гривен. Эксперт пояснил, что такой сценарий возможен, если цена на нефть вырастет до 100 долларов за баррель.

Несмотря на информацию о возможном дефиците топлива в Украине, эксперт Сергей Куюн уверяет, что недостатка бензина на украинских заправках не ожидается. Он объяснил, что нефть в мире продолжают перерабатывать, поэтому главная проблема для украинцев будет не наличие ресурса, а ценник на него.