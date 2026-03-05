Де найвищі ціни на бензин в Україні 5 березня

Ціни на АЗС Києва 5 березня. Фото: Новини.LIVE

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні продовжують зростати ціни на пальне. Вартість бензину на АЗС поступово підвищується, реагуючи на коливання світового ринку та загальну нестабільність.

Про це інформує Новини.LIVE у четвер, 5 березня.

Середні ціни на пальне по Україні 5 березня

За даними Мінфіну, станом на 5 березня 2026 року, середні ціни на пальне в Україні виглядають наступним чином:

Бензин А-95 преміум — 72,30 грн за літр, що на 0,63 грн або 0,879% більше, ніж раніше;

Бензин А-95 — у середньому 68,28 грн за літр. За останній період ціна зросла на 1,08 грн, що становить 1,607%;

Бензин А-92 коштує приблизно 65,51 грн за літр. Його вартість підвищилася на 1,73 грн або 2,712%.

Зростання торкнулося й інших видів пального. Так, дизельне пальне в середньому продається по 68,95 грн за літр, що на 1,55 грн або 2,300% дорожче.

Водночас автомобільний газ також додав у ціні, хоча й менш суттєво. Середня вартість становить 40,23 грн за літр, що на 0,26 грн або 0,651% більше.

Варто зазначити, що ці показники сформовані без урахування тимчасово окупованих територій — Криму, Севастополя та частини Донбасу.

Скриншот цін на пальне 5 березня/Мінфін

Ціни на пальне у Львові 5 березня

У четвер у Львові зафіксували зростання цін на пальне. Станом на сьогодні на автозаправних станціях найбільших мереж бензин марки А-95 коштує від 68,99 до 73,99 грн за літр, тоді як А-100 продають приблизно по 80,99 грн за літр.

Водночас черг на заправках у місті не спостерігається, а АЗС працюють у звичайному режимі.

Середні ціни на пальне на Львівщині 5 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Львівській області 5 березня наступні:

Бензин А-95 преміум — 72,64 грн;

Бензин А-95 — 68,86 грн;

Бензин А-92 — 65,99 грн;

Дизельне пальне — 70,03 грн;

Газ авто­мобільний — 40,80 грн.

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Львівщини 5 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на бензин у Києві 5 березня

У Києві сьогодні зафіксували підвищення цін на пальне на автозаправних станціях. Наразі бензин А-95 на столичних АЗС коштує близько 71 грн за літр.

Водночас преміальний бензин А-95 продають дорожче — його вартість сягає приблизно 74 грн за літр. Ще вищою залишається ціна на бензин А-100, який на деяких заправках реалізують приблизно по 81 грн за літр. Попри підвищення вартості пального, черг на автозаправках у столиці наразі не спостерігається, а АЗС працюють у звичайному режимі.

Середні ціни на пальне на Київщині 5 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Київській області 5 березня наступні:

Бензин А-95 преміум — 72,61 грн;

Бензин А-95 — 68,65 грн;

Бензин А-92 — 67,74 грн;

Дизельне пальне — 69,24 грн;

Газ авто­мобільний — 40,07.

Скриншот цін на пальне 5 березня/Мінфін

Ціни на АЗС Київщини сьогодні

Скриншот цін на пальне 5 березня/Мінфін

Ціни на бензин у Полтаві 5 березня

У Полтаві та на території області сьогодні зафіксували різні ціни на пальне на автозаправних станціях. Зокрема, бензин марки А-95 на АЗС регіону продають у діапазоні від 57,45 до 72,99 грн за літр залежно від мережі заправок та типу пального.

Вартість дизельного пального також відрізняється на різних автозаправних станціях. Його можна придбати за ціною від 61,90 до 72,99 грн за літр.

Що стосується автомобільного газу, то він залишається дешевшою альтернативою для водіїв. Наразі ціна на автогаз у Полтаві та області коливається від 36,95 до 39,99 грн за літр.

Середні ціни на пальне на Полтавщині 5 березня

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Полтавській області 5 березня наступні:

Бензин А-95 преміум — 72,85 грн;

Бензин А-95 — 68,75 грн;

Бензин А-92 — 67,49 грн;

Дизельне пальне — 68,89 грн;

Газ авто­мобільний — 40,17 грн.

Скриншот цін на пальне 5 березня/Мінфін

Ціни на АЗС Полтавщини 5 березня

Скриншот цін на пальне 5 березня/Мінфін

Нещодавно нардепка Ніна Южаніна заявила, що ціни на бензин в Україні можуть зрости до 150 гривень за літр. За її словами це станеться, якщо Антимонопольний комітет не втрутиться у ситуацію з підвищенням цін на пальне в Україні.

Водночас експерт Олег Пендзин прогнозує, що ціни на бензин А-95 в Україні можуть піднятися ще приблизно на 10 гривень. Експерт пояснив, що такий сценарій можливий, якщо ціна на нафту зросте до 100 доларів за барель.

Попри інформацію щодо можливого дефіциту пального в Україні, експерт Сергій Куюн запевняє, що нестачі бензину на українських заправках не очікується. Він пояснив, що нафту у світі продовжують і далі переробляти, тож головна проблема для українців буде не наявність ресурсу, а цінник на нього.