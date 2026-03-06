Відео
Україна
США відкрили Індії доступ до купівлі російської нафти в морі

Дата публікації: 6 березня 2026 09:32
Індія отримала тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти
Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

США дозволили Індії протягом 30 днів купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пояснивши рішення потребою не допустити збоїв у постачанні нафти на світовий ринок.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву Скотта Беннета в соцмережі X.

Читайте також:

США вважають доцільною тимчасову закупівлю російської нафти

Як пояснив Бессент, у зв'язку з цим американське Міністерство фінансів відкриває для Індії 30-денний доступ, який дозволяє індійським нафтопереробним підприємствам купувати російську нафту.

Водночас глава Мінфіну США наголосив, що цей крок розглядається як тимчасовий запобіжний захід.

"Цей запобіжний короткостроковий захід не принесе значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки він дозволяє лише операції з нафтою, яка вже застрягла в морі", — заявив Бессент.

null
Повідомлення Скотта Бессента. Фото: скриншот

Окремо він підкреслив значення Індії для Вашингтона, назвавши її важливим партнером Сполучених Штатів. Також Бессент висловив сподівання, що Нью-Делі збільшить закупівлі американської нафти.

Зазначимо, що на початку лютого президент США Дональд Трамп підписав указ, яким скасував мита на всі індійські товари. Ці обмеження діяли з 2025 року і були запроваджені як реакція на масштабні закупівлі Індією російської нафти. Індія принила закупівлю нафти з Росії з січня 2026 року

США Індія нафта Росія Скотт Бессент
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
