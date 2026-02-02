Відмова Індії від нафти РФ — Моді зробив

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: REUTERS/Altaf Hussain

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував президенту США Дональду Трампу після їхньої телефонної розмови. Водночас він не згадав про відмову від російської нафти.

Про це Нарендра Моді написав у X.

Заява Моді

Нарендра Моді подякував своєму "дорогому другу президенту Трампу" після того, як очільник США заявив про зниження тарифів на індійський експорт, повідомивши, що Нью-Делі погодився припинити закупівлі російської нафти. Дональд Трамп наголошував, що цей крок допоможе припинити російсько-українську війну.

Водночас у дописі з подякою Моді не згадав війну в Україні, написавши лише, що "лідерство Трампа є життєво важливим для глобального миру, стабільності та процвітання".

Скриншот допису Нарендра Моді

Нагадаємо, сьогодні Трамп заявив, що Індія погодилася припинити купувати нафту РФ. Американський лідер провів розмову з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді.

Зазначимо, на початку січня Індія відновила імпорт нафти з РФ після санкцій США. Сировину планують переробляти на паливо для внутрішнього ринку Індії.