Главная Новости дня Моди не упомянул об отказе от российской нефти — заявление

Моди не упомянул об отказе от российской нефти — заявление

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 22:35
Отказ Индии от нефти РФ — Моди сделал
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: REUTERS/Altaf Hussain

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента США Дональда Трампа после их телефонного разговора. В то же время он не упомянул об отказе от российской нефти.

Об этом Нарендра Моди написал в X.

Читайте также:

Заявление Моди

Нарендра Моди поблагодарил своего "дорогого друга президента Трампа" после того, как глава США заявил о снижении тарифов на индийский экспорт, сообщив, что Нью-Дели согласился прекратить закупки российской нефти. Дональд Трамп подчеркивал, что этот шаг поможет прекратить российско-украинскую войну.

В то же время в заметке с благодарностью Моди не упомянул войну в Украине, написав лишь, что "лидерство Трампа является жизненно важным для глобального мира, стабильности и процветания".

null
Скриншот сообщения Нарендра Моди

Напомним, сегодня Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать нефть РФ. Американский лидер провел разговор с премьер-министром страны Нарендрой Моди.

Отметим, в начале января Индия возобновила импорт нефти из РФ после санкций США. Сырье планируют перерабатывать на топливо для внутреннего рынка Индии.

Индия Дональд Трамп нефть Нарендра Моди Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
