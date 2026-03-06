Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Индии разрешили покупать российскую нефть еще 30 дней

Индии разрешили покупать российскую нефть еще 30 дней

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 09:32
Вашингтон разрешил Индии покупать нефть РФ с танкеров в море
Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Вашингтон разрешил индийским нефтеперерабатывающим предприятиям в течение 30 дней покупать российскую нефть с танкеров в море. В Минфине США подчеркнули, что решение принято для поддержки поступления нефти на глобальный рынок и носит исключительно краткосрочный характер.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Скотта Беннета в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

США считают целесообразной временную закупку российской нефти

Как пояснил Бессент, в связи с этим американское Министерство финансов открывает для Индии 30-дневный доступ, который позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть.

В то же время глава Минфина США подчеркнул, что этот шаг рассматривается как временная мера пресечения.

"Эта предупредительная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", — заявил Бессент.

null
Сообщение Скотта Бессента. Фото: скриншот

Отдельно он подчеркнул значение Индии для Вашингтона, назвав ее важным партнером Соединенных Штатов. Также Бессент выразил надежду, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти.

Отметим, что в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменил пошлины на все индийские товары. Эти ограничения действовали с 2025 года и были введены как реакция на масштабные закупки Индией российской нефти. Индия принила закупку нефти из России с января 2026 года.

США Индия нефть Россия Скотт Бессент
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации