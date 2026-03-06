Вашингтон разрешил Индии покупать нефть РФ с танкеров в море

Скотт Бессент. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Вашингтон разрешил индийским нефтеперерабатывающим предприятиям в течение 30 дней покупать российскую нефть с танкеров в море. В Минфине США подчеркнули, что решение принято для поддержки поступления нефти на глобальный рынок и носит исключительно краткосрочный характер.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Скотта Беннета в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

США считают целесообразной временную закупку российской нефти

Как пояснил Бессент, в связи с этим американское Министерство финансов открывает для Индии 30-дневный доступ, который позволяет индийским нефтеперерабатывающим предприятиям покупать российскую нефть.

В то же время глава Минфина США подчеркнул, что этот шаг рассматривается как временная мера пресечения.

"Эта предупредительная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", — заявил Бессент.

Сообщение Скотта Бессента. Фото: скриншот

Отдельно он подчеркнул значение Индии для Вашингтона, назвав ее важным партнером Соединенных Штатов. Также Бессент выразил надежду, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти.

Отметим, что в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отменил пошлины на все индийские товары. Эти ограничения действовали с 2025 года и были введены как реакция на масштабные закупки Индией российской нефти. Индия принила закупку нефти из России с января 2026 года.