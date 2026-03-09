Трамп заявил, что рост цен на нефть это плата за мир и безопасность

Трамп назвал масштабный рост цен на нефть платой за мир и безопасность
Президент США Дональд Трамп отреагировал на очередной резкий рост цен на нефть. По его словам, это лишь краткосрочный скачок, но даже он является малой платой ради мира и безопасности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в соцсетях.
Что произошло и что сказал Трамп
В ночь с 8 на 9 марта цена на нефть марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 100 долларов за баррель, а после и вовсе поднялась до 108 долларов и пока держится стабильно.
Отметим, что все эти скачки вызваны операцией, которую США и Израиль начали против Ирана, а Тегеран в свою очередь фактически перекрыл Ормузкий пролив.
На очередной рост цен уже отреагировал Дональд Трамп. По его словам, это цена за мир и безопасность, и только "дураки", подчеркнул он, могут думать иначе.
"Краткосрочные цены на нефть, которые резко упадут после устранения иранской ядерной угрозы, — это очень небольшая цена за безопасность и мир для США и всего мира. Только дураки могут думать иначе", — написал Трамп.
Напомним, на днях США разрешили Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть, которая застряла в море и портах. Решение было принято для стабилизации ситуации на энергетическом рынке.
Также мы писали, что по мнению экономиста Алексея Куща, Китаю выгодно перекрытие Ормузкого пролива.
