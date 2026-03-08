Перекрытие Ормузского пролива — Кущ объяснил возможную выгоду для Китая

Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик Алексей Кущ объяснил, почему для Китая может быть выгодно перекрытие Ормузского пролива. По его словам, в глобальном соперничестве между Вашингтоном и Пекином действует нелинейная логика.

Об этом Алексей Кущ сказал в интервью Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Перекрытие Ормузского пролива

Кущ отметил, что между США и Китаем действует готовность пожертвовать собственными ресурсами, если это нанесет более критический ущерб противнику. По его словам, страны не могут позволить себе прямое противостояние.

"Если бы они столкнулись между собой, это было бы катастрофично для мира. Поэтому они выбирают такие прокси инструменты и асимметричные механизмы влияния. И в этом контексте уже не работает линейная логика. А логика какая работает? Я получаю определенные потери, но противник получает больше потери. То есть уже оцениваются не собственные потери, а потери противника", — говорит аналитик.

По его словам, тот игрок, который участвует в этой нелинейной стратегии, он уже оценивает баланс этих потерь.

Китай пострадает, поскольку будут негативные последствия, потому что получает огромные поставки нефти из Ирана. Тегеран является существенным экспортером на китайский рынок.

"Но Китай рассуждает, если сейчас США возьмут под контроль Иран, то тогда неважно, что Ормузский пролив открыт. Если США соберут этот, как говорят, большой нефтяной шлем, или этот большой нефтяной пазл, нефть Венесуэлы, нефть Ближнего Востока, собственная нефть. А еще ситуация с Анкориджем и попытки с Россией какие-то совместные нефтяные проекты запускать в Арктике, то тогда эти щупальца нефтяные Китая их США обрубает", — заявил Кущ.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, почему Ормузский пролив может повлиять на цены на топливо.

А 7 марта Иран снова нанес удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Накануне власти страны пообещали воздержаться от атак.

Ранее Кущ заявлял, что США и Китай сейчас соревнуются за влияние на Европу.