Чому Китаю може бути вигідне перекриття Ормузької протоки — Кущ пояснив

Олексій Кущ. Фото: кадр з відео

Фінансовий аналітик Олексій Кущ пояснив, чому Китаю вигідне перекриття Ормузької протоки. За його словами, у глобальному протистоянні Вашингтона та Пекіна працює нелінійна логіка.

Про це Олексій Кущ сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

Перекриття Ормузької протоки

Кущ зауважив, що між США та Китаєм діє готовність пожертвувати власними ресурсами, якщо це завдасть критичнішої шкоди супротивнику. За його словами, країни не можуть дозволити собі пряме протистояння.

"Якби вони зіткнулися між собою, це було б катастрофічно для світу. Тому вони обирають такі проксі інструменти і асиметричні механізми впливу. І в цьому контексті вже не працює лінійна логіка. А логіка яка працює? Я отримую певні втрати, але противник отримує більше втрати. Тобто вже оцінюються не власні втрати, а втрати супротивника", — каже аналітик.

За його словами, той гравець, який бере участь в цій нелінійній стратегії, він вже оцінює баланс цих втрат.

Китай постраждає, оскільки будуть негативні наслідки, бо отримує величезні поставки нафти з Ірану. Тегеран є суттєвим експортером на китайський ринок.

"Але Китай розмірковує, якщо зараз США візьмуть під контроль Іран, то тоді байдуже, що Ормузька протока відкрита. Якщо США зберуть оцей, як кажуть, великий нафтовий шолом, або оцей великий нафтовий пазл, нафта Венесуели, нафта Близького Сходу, власна нафта. А ще ситуація з Анкориджем і намагання з Росією якісь спільні нафтові проєкти запускати в Арктиці, то тоді ці щупальця нафтові Китаю їх США обрубає", — заявив Кущ.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому Ормузька протока може вплинути на ціни на пальне.

А 7 березня Іран знову завдав ударів по Об'єднаних Арабських Еміратах. Напередодні влада країни пообіцяла утриматися від атак.

Раніше Кущ заявляв, що США та Китай наразі змагаються за вплив на Європу.