Україна
Трамп відповів, коли планує скасувати санкції для РФ

Трамп відповів, коли планує скасувати санкції для РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 20:09
Санкції США проти РФ — Трамп зробив заяву
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати санкції проти Росії після врегулювання війни в Україні. За його словами, це може стати частиною ширших домовленостей щодо завершення конфлікту.

Про це американський лідер повідомив 27 лютого під час спілкування з журналістами на Південній галявині Білого дому перед робочою поїздкою до штату Техас, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Трамп висловився про можливе пом'якшення санкцій для РФ

Американський лідер прокоментував запитання щодо можливого пом'якшення санкцій та відновлення торговельно-економічних зв'язків із Москвою.

"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій. І я б хотів, щоб це завершилося швидко", — наголосив Трамп.

Санкції проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що адміністрація Трампа зберігає та посилює тиск на Москву. Він підкреслив, що Сполучені Штати не здійснюють жодних постачань зброї Росії, натомість продовжують надавати військову допомогу Україні.

Тим часом у Європейському Союзі готують новий, уже 20-й пакет санкцій проти РФ, який можуть затвердити найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський також увів у дію рішення про санкції проти російських діячів і організацій, причетних до пропаганди, спотворення історії та підтримки війни. До списку потрапили науковці, представники окупаційних адміністрацій і структури, пов'язані з вивезенням культурних цінностей та архівних документів з України.

санкції проти Росії росія США Дональд Трамп війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
