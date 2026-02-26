Рубіо заявив, що США продовжують тиск на Росію

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує посилювати тиск на Москву. Водночас він зазначив, що Штати не продають зброю Росії, натомість продовжують постачати озброєння Україні.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Марко Рубіо під час спілкування із представниками ЗМІ.

Рубіо про тиск США на Росію

Під час спілкування із пресою у держсекретаря США запитали, чи є момент, за якого адміністрація Трампа змінить тактику і посилить тиск на Росію. У відповідь Рубіо сказав, що "адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву."

"Наприклад, наприкінці минулого року президент ввів додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії й не застосовуємо санкції до України…

Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські перемовники сіли за стіл і поговорили один з одним", — заявив Рубіо.

Крім того, він зазначив, що в цій війні для США "дуже важливо займати цю позицію, яку ми не хочемо втрачати".

"Якщо ми відмовимося від неї або закриємося від неї, то хто ж тоді це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього — ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", — наголосив Рубіо.

Останні заяви Рубіо про війну в Україні

Нещодавно Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не має військового розв’язання. За його словами, ця війна завершиться шляхом мирних перемовин.

Рубіо також говорив про те, що глава Білого дому Дональд Трамп налаштований якомога швидше покласти край повномасштабній війні в Україні. За його словами, американський лідер уже витратив на це чималий політичний капітал і водночас він висловлює розчарування через відсутність прогресу в переговорах між сторонами.

Раніше державний секретар США пояснював, що Вашингтон нікого не змушує погоджуватися на мирну угоду щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Він зазначив, що Штати намагаються лише зіграти роль у досягненні угоди, якщо це можливо.