Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рубіо зробив заяву щодо посилення тиску США на Росію

Рубіо зробив заяву щодо посилення тиску США на Росію

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 12:54
Рубіо заявив, що США продовжують тиск на Росію
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує посилювати тиск на Москву. Водночас він зазначив, що Штати не продають зброю Росії, натомість продовжують постачати озброєння Україні.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Марко Рубіо під час спілкування із представниками ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Рубіо про тиск США на Росію

Під час спілкування із пресою у держсекретаря США запитали, чи є момент, за якого адміністрація Трампа змінить тактику і посилить тиск на Росію. У відповідь Рубіо сказав, що "адміністрація продовжує посилювати тиск на Москву."

"Наприклад, наприкінці минулого року президент ввів додаткові санкції проти російської нафтової компанії "Роснефть". Адміністрація продовжує продавати зброю Україні. Ми не продаємо зброю Росії й не застосовуємо санкції до України…

Ми є єдиною країною або єдиною організацією на планеті, яка змогла домогтися того, щоб російські та українські перемовники сіли за стіл і поговорили один з одним", — заявив Рубіо.

Крім того, він зазначив, що в цій війні для США "дуже важливо займати цю позицію, яку ми не хочемо втрачати".

"Якщо ми відмовимося від неї або закриємося від неї, то хто ж тоді це зробить? Організація Об'єднаних Націй цього не зробить. Франція цього не зробить. ЄС цього не зробить. Росіяни навіть не будуть з ними розмовляти. Тому ми не хочемо відмовлятися від цього — ми знаємо, що в кінцевому підсумку війна в Україні не має військового вирішення", — наголосив Рубіо.

Останні заяви Рубіо про війну в Україні

Нещодавно Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не має військового розв’язання. За його словами, ця війна завершиться шляхом мирних перемовин.

Рубіо також говорив про те, що глава Білого дому Дональд Трамп налаштований якомога швидше покласти край повномасштабній війні в Україні. За його словами, американський лідер уже витратив на це чималий політичний капітал і водночас він висловлює розчарування через відсутність прогресу в переговорах між сторонами.

Раніше державний секретар США пояснював, що Вашингтон нікого не змушує погоджуватися на мирну угоду щодо завершення повномасштабної війни в Україні. Він зазначив, що Штати намагаються лише зіграти роль у досягненні угоди, якщо це можливо.

санкції проти Росії США санкції Дональд Трамп війна в Україні Марко Рубіо
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації