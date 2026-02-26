США продолжают давить на Москву — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заверил, что администрация президента Дональда Трампа продолжает усиливать давление на Москву. А также продавать оружие Украине.

Рубио о давлении США на Россию

Во время общения с прессой у госсекретаря США спросили, есть ли момент, при котором администрация Трампа изменит тактику и усилит давление на Россию. В ответ Рубио сказал, что "администрация продолжает усиливать давление на Москву."

"Например, в конце прошлого года президент ввел дополнительные санкции против российской нефтяной компании "Роснефть". Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России и не применяем санкции к Украине...

Мы являемся единственной страной или единственной организацией на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сели за стол и поговорили друг с другом", — заявил Рубио.

Кроме того, он отметил, что в этой войне для США "очень важно занимать эту позицию, которую мы не хотим терять".

"Если мы откажемся от нее или закроемся от нее, то кто же тогда это сделает? Организация Объединенных Наций этого не сделает. Франция этого не сделает. ЕС этого не сделает. Россияне даже не будут с ними разговаривать. Поэтому мы не хотим отказываться от этого — мы знаем, что в конечном итоге война в Украине не имеет военного решения", — подчеркнул Рубио.

Последние заявления Рубио о войне в Украине

Недавно Рубио заявил, что полномасштабная война России против Украины не имеет военного решения. По его словам, эта война завершится путем мирных переговоров.

Рубио также говорил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп настроен как можно скорее положить конец полномасштабной войне в Украине. По его словам, американский лидер уже потратил на это немалый политический капитал и в то же время он выражает разочарование из-за отсутствия прогресса в переговорах между сторонами.

Ранее государственный секретарь США объяснял, что Вашингтон никого не заставляет соглашаться на мирное соглашение по завершению полномасштабной войны в Украине. Он отметил, что Штаты пытаются лишь сыграть роль в достижении соглашения, если это возможно.