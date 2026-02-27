Санкции США против РФ — Трамп ответил, когда их отменит

Трамп сделал заявление об отмене санкций для РФ
Дата публикации 27 февраля 2026 20:09
Президент США Дональд Трамп высказался за возможное ослабление санкций против России в случае достижения мирного соглашения по конфликту в Украине.
"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможном снятии ограничений.
Он добавил, что главной целью остается как можно быстрее достичь договоренностей о мире в Украине. По словам Трампа, дипломатическое урегулирование конфликта позволит США и союзникам пересмотреть ограничительные меры против Москвы, сохраняя при этом безопасность и интересы Украины.
