Победа США над Ираном — Трамп объяснил, к чему стремится

Америка уже одержала победу над Ираном во многих аспектах, но этого недостаточно. Штаты стремятся к окончательной победе.

Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Заявления Трампа относительно войны в Иране

"Двигаемся вперед с большей решимостью, чем когда-либо, чтобы достичь окончательной победы, которая раз и навсегда положит конец этой длительной опасности", — отметил политик.

Также он добавил, что вместе с израильскими партнерами американцы разгромили иранцев, продемонстрировав превосходство в технических навыках и военной силе. Удалось полностью уничтожить иранские беспилотники, ракеты и 46 кораблей.

"Ни один другой президент не справился бы с теми вещами, которые я делаю", — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что иранские власти готовы к длительному конфликту с США. Об этом заявил советник по вопросам внешней политики при офисе Верховного лидера Ирана Камаль Харази.

Также мы сообщали, что Трамп будет принимать решение о завершении войны в Иране не один. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже будет иметь право голоса.