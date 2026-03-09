Трамп зробив заяву щодо перемоги над Іраном

Дональд Трамп. Фото: Donald J. Trump/X

Штати вже перемогли Іран у багатьох аспектах, але цього замало. Америка прагне остаточної перемоги.

Про це під час прессконференції в Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, передає Новини.LIVE.

Заяви Трампа щодо війни в Ірані

"Рухаємося вперед із більшою рішучістю, ніж будь-коли, щоб досягти остаточної перемоги, яка раз і назавжди покладе край цій тривалій небезпеці", — зазначив політик.

Також він додав, що разом з ізраїльськими партнерами американці розгромили іранців, продемонструвавши перевагу в технічних навичках і військовій силі. Вдалося повністю знищити іранські безпілотники, ракети та 46 кораблів.

"Жоден інший президент не впорався б із тими речами, які я роблю", — заявив Трамп.

Раніше стало відомо, що іранська влада готова до тривалого конфлікту із США. Про це заявив радник із питань зовнішньої політики при офісі Верховного лідера Ірану Камаль Харазі.

Також ми повідомляли, що Трамп ухвалюватиме рішення щодо завершення війни в Ірані не один. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу теж матиме право голосу.