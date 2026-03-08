Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД Ирана ответили, как Россия помогает им в войне

В МИД Ирана ответили, как Россия помогает им в войне

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 23:53
Россия помогает Ирану в войне — в МИД раскрыли детали
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Россией сформировались тесные стратегические отношения, которые охватывают, в частности, и военное сотрудничество. По его словам, Москва оказывает Тегерану поддержку в различных сферах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Аббас Арагчи заявил в эфире Meet Press.

Реклама
Читайте также:

Помощь России Ирану в войне

Глава иранского МИД отметил, что не владеет подробной информацией о конкретном военном сотрудничестве. В то же время он подчеркнул, что отношения между двумя странами остаются очень тесными и имеют тенденцию к дальнейшему укреплению.

"У меня нет точной военной информации. Насколько знаю, у нас очень хорошее партнерство с Россией... Они помогают нам в разных направлениях", — сказал Аббас Арагчи.

Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, также есть данные о российских компонентах в "шахедах".

Позже на эту информацию отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что не имеет признаков того, что Москва предоставляет Тегерану такую информацию. Однако, если это возможно, то президент США считает, что РФ плохо работает учитывая отсутствие успехов у Ирана.

В то же время Украина готова помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны. Первая группа специалистов уже отправилась в страны Персидского залива.

Иран помощь Россия сотрудничество
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации