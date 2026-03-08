Россия помогает Ирану в войне — в МИД раскрыли детали

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что между Ираном и Россией сформировались тесные стратегические отношения, которые охватывают, в частности, и военное сотрудничество. По его словам, Москва оказывает Тегерану поддержку в различных сферах.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Аббас Арагчи заявил в эфире Meet Press.

Глава иранского МИД отметил, что не владеет подробной информацией о конкретном военном сотрудничестве. В то же время он подчеркнул, что отношения между двумя странами остаются очень тесными и имеют тенденцию к дальнейшему укреплению.

"У меня нет точной военной информации. Насколько знаю, у нас очень хорошее партнерство с Россией... Они помогают нам в разных направлениях", — сказал Аббас Арагчи.

Отметим, ранее американские СМИ сообщили, что Россия предоставляет Ирану разведданные для нанесения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, также есть данные о российских компонентах в "шахедах".

Позже на эту информацию отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что не имеет признаков того, что Москва предоставляет Тегерану такую информацию. Однако, если это возможно, то президент США считает, что РФ плохо работает учитывая отсутствие успехов у Ирана.

В то же время Украина готова помочь странам Ближнего Востока сбивать иранские дроны. Первая группа специалистов уже отправилась в страны Персидского залива.