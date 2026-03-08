Відео
Україна
Відео

Глава МЗС Ірану визнав, що Росія допомагає у війні

Глава МЗС Ірану визнав, що Росія допомагає у війні

Дата публікації: 8 березня 2026 23:53
Війна на Близькому Сході — як Росія допомагає Ірану
Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі. Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що між Іраном та Росією існує тісне стратегічне партнерство, зокрема й у військовій сфері. За його словами, Москва допомагає Тегерану в різних напрямках.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Аббас Арагчі заявив в ефірі Meet Press. 

Читайте також:

Допомага Росії Ірану у війні

Очільник іранського МЗС зазначив, що не володіє детальною інформацією щодо конкретної військової співпраці. Водночас він підкреслив, що відносини між двома країнами залишаються дуже тісними та мають тенденцію до подальшого зміцнення.

"У мене немає точної військової інформації. Наскільки знаю, у нас дуже хороше партнерство з Росією... Вони допомагають нам у різних напрямках", — сказав  Аббас Арагчі.

Зазначмимо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія надає Ірану розвіддані для нанесення ударів по американським силам на Близькому Сході. Це підтвердив Володимир Зеленський. За його словами, також є дані про російські компоненти в "шахедах". 

Пізніше на цю інформацію відреагував Дональд Трамп. Він заявив, що не має ознаків того, що Москва надає Тегерану таку інформацію. Однак, якщо це можливо, то президент США вважає, що РФ погано працює враховуючи відсутність успіхів у Ірану.

Водночас Україна готова допомогти країнам Близького Сходу збивати іранські дрони. Перша група фахівців вже вирушила у країни Перської затоки. 

Іран допомога війна Росія співпраця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
