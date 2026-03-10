Війна в Ірані — Зеленський розкрив користь для Росії

Володимир Зеленський та Олег Іващенко. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Росія хоче скористатися бойовими діями на Близькому Сході. У Москві вважають, що це максимально послабитт тиск світу на Кремль за війну проти України.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результами зустрічі з очільником ГУР Олегом Іващенком.

РФ хоче використати війну в Ірані

Зеленський та Іващенко проаналізували під час зустрічі наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

За словами президента, зараз Росія розраховує на посилення ризиків довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, аби максимально послабити тиск світу на Росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Також є дані, які свідчить, що РФ має наміри говорити про повне скасування санкцій щодо енергитики. Україна буде інформувати партнерів про це та визначається із заходами протидії.

"Доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва. Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, незважаючи на геополітичні виклики у світі", — наголосив глава держави.

Він розповів, що українська розвідка роздобула важливі документи щодо російської оцінки їхніх втрат на полі бою. Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених.

"Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими", — сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що ГУР отримало оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю. Президент подякував нашій воєнній розвідці за ефективну роботу.

Як Росія допомагає Ірану у війні

7 березня Володимир Зеленський розповів, що росіяни дають розвіддані Ірану, аби корегувати удари по американцях. Крім того, є інформація про російські компоненти в іранських "шахедах", що застосовуються проти арабських країн і проти американців у регіоні.

Водночас Дональд Трамп заявив, що у нього немає даних про допомогу Росії Ірану розвідкою. За його словами, якщо це дійсно так, тоді "РФ працює погано".

Але глава МЗС Ірану визнав, що Росія допомагає у війні. За словами Аббаса Арагчі, між Москвою та Тегераном давно існує стратегічне партнерство, зокрема і у військовому плані, яке буде посилюватися й надалі.

Чи скасують санкції проти Росії

Через збільшення цін на нафту внаслідок ситуації на Близькому Сході у Трампа розглядають пом'якшення санкцій щодо нафти з РФ. Зазначається, що американська "адміністрація шукає баланс між необхідністю стримування агресорів та недопущенням енергетичного колапсу".

Незадовго сам Трамп теж натякнув на скасування санкцій щодо російської нафти. Він зазначив, що для окремих країн обмеження не діятимуть, доки не стабілізується ситуація.

Відомо, що напередодні США дозволили Індії упродовж 30 днів купувати російську нафту, яка застрягла в морі та портах. Це рішення пояснюють потребою не допустити збоїв у постачанні нафти на світовий ринок.