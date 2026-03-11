Відео
Головна Новини дня Зеленський попередив про можливі наслідки співпраці Ірану та РФ

Зеленський попередив про можливі наслідки співпраці Ірану та РФ

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 03:57
Зеленський вважає, що війна на Близькому Сході може бути довготривалою
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Співпраця росіян та іранців у виробництві БпЛА може призвести до глобального конфлікту. Українські розвідники вже виявляли російські деталі у "Шахедах", які є дронами іранського виробництва. 

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону, передає Новини.LIVE.

Голова держави зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала іранську зброю для завдання ударів по Україні. Наразі ж Іран застосовує подібні технології під час конфліктів на Близькому Сході та атак по американських базах.

"Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть до світової війни", — наголосив Зеленський.

На його думку, якщо конфлікт на Близькому Сході не припиниться до осені поточного року, ситуація може загостритися й перерости в довготривалу війну.

Раніше президент України повідомив, що до Затоки вирушили військові та секретар Ради національної безпеки і оборони. Метою їхнього візиту є боротьба з іранськими дронами та стабілізація ситуації.

Також Володимир Зеленський заявляв, що в Україні можна виробляти аеробалістичні ракети. Щоправда, для цього потрібні ліцензії від США.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
