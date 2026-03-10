Видео
Україна
Зеленский назвал, кто из Украины едет на Ближний Восток

Зеленский назвал, кто из Украины едет на Ближний Восток

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 19:51
Помощь Украине Ближнему Востоку — кто поехал
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинская делегация, в состав которой входят военные и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, отправилась в регион Персидского залива для обсуждения вопросов безопасности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Украинские специалисты будут помогать противодействовать иранским дронам

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 10 марта.

Читайте также:

Помощь Украины странам Ближнего Востока

"Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем Умеров — на пути в регион Залива, где наши ребята могут помочь защите жизни и стабилизации ситуации. Мы видим, какие вызовы сейчас есть из-за ударов из Ирана — из-за всей этой войны, которая может затянуться", — сказал президент.

Зеленский отметил, что иранский режим фактически заблокировал Ормузский пролив — один из основных путей поставки нефти и газа на мировой рынок. По его словам, это значительная дестабилизация.

Глава государства добавил, что надо, чтобы те, кто сейчас обращается к Украине за поддержкой, помог украинской ПВО.

"Мы еще в прошлом году предлагали США соглашение по дронам. Это правильная перспектива — быть с нами в производстве дронов, в применении. И все видят теперь, что альтернативы этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта и региону Залива, всему Ближнему Востоку, партнерам в Европе и Америке будет очень непросто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине", — отметил Владимир Зеленский.

Он рассказал, что Рустем Умеров вместе с военными, разведкой, Минобороны и МИД будет готовить конкретные договоренности.

"Украина — надежный донор безопасности, это наша не только безопасность — это наша экономическая перспектива. Защита для Украины, сотрудничество с партнерами, развитие для украинских производств. Все, чему украинцы научились для своей защиты, может быть глобальной основой безопасности — глобальной основой защищенной жизни", — подытожил украинский лидер.

Помощь Украины странам Ближнего Востока

Ранее Зеленский рассказал, что хочет получить Украина в обмен на помощь на Ближнем Востоке. По его словам, поднимается вопрос относительно дефицитных ракет для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Кроме того, Украина хочет подписать с США соглашение Drone Deal. Оно предусматривает передачу американской стороне украинских разработок в сфере беспилотников.

Также известно, что три украинские группы отправились в страны Ближнего Востока. Наши специалисты отправились в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
