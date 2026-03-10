Зеленский и Эрдоган обсудили обострение на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 марта, провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, они говорили о ситуации на Ближнем Востоке.

Разговор Зеленского с Эрдоганом

"Мы готовы делиться своей экспертизой, чтобы не допустить расширения войны и защитить жизнь, но в то же время Украина нуждается в усилении и своей ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку от партнеров", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Турция готова принять следующий раунд переговоров в трехстороннем формате. Он поблагодарил за такую инициативу и заявил, что Украина рассчитывает на результат.

Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также готовность Турции сыграть роль в обеспечении морской безопасности в рамках Коалиции желающих и будущие решения для помощи энергосистеме Украины.

Что происходит на Ближнем Востоке

В конце февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, поскольку есть опасения, что Тегеран планирует создать ядерное оружие.

Впоследствии стало известно о смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи и нескольких топ-чиновников, в частности министра обороны Азиза Насирзаде.

По Ирану наносят удары по различным объектам. Сообщалось о поражении здания, где проходили выборы нового лидера, а также ядерного объекта.

Кроме того, Иран также атакует соседние страны. В частности, под атакой оказались Дубай, Турция, Кипр и Азербайджан.

Впоследствии Иран пообещал не бить по соседним странам, но уже 7 марта удары продолжились. В то же время лидер США Дональд Трамп требует от Тегерана полной капитуляции, на что в стране не готовы соглашаться.

А французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о начале "оборонительной операции" на Ближнем Востоке.