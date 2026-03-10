Зеленський поговорив з Ердоганом про Іран і новий раунд перемовин

Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 10 березня, провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зокрема, вони говорили про ситуацію навколо Ірану.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Розмова Зеленського з Ердоганом

"Ми готові ділитися своєю експертизою, щоб не допустити розширення війни та захистити життя, але водночас Україна потребує посилення і своєї ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку від партнерів", — наголосив Зеленський.

За його словами, Туреччина готова прийняти наступний раунд перемовин у тристоронньому форматі. Він подякував за таку ініціативу та заявив, що Україна розраховує на результат.

Зеленський подякував Ердогану за підтримку суверенітету та територіальної цілісності, а також готовність Туреччини відіграти роль у гарантуванні морської безпеки в рамках Коаліції охочих та майбутні рішення для допомоги енергосистемі України.

Що відбувається на Близькому Сході

Наприкінці лютого США та Ізраїль почали операція проти Ірану, оскільки є побоювання, що Тегеран планує створити ядерну зброю.

Згодом стало відомо про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та декількох топпосадовців, зокрема міністра оборони Азіза Насірзаде.

По Ірану завдають ударів по різних обʼєктах. Повідомлялося про ураження будівлі, де відбувалися вибори нового лідера, а також ядерному обʼєкту.

Крім того, Іран також атакує сусідні країни. Зокрема, під атакою опинилися Дубай, Туреччина, Кіпр та Азербайджан.

Згодом Іран пообіцяв не бити по сусідніх країнах, але вже 7 березня удари продовжилися. Водночас лідер США Дональд Трамп вимагає від Тегерану повної капітуляції, на що в країні не готові погоджуватися.

А французький президент Емманюель Макрон повідомив про початок "оборонної операції" на Близькому Сході.