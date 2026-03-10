Хто з України їде на Близький Схід — звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Українські військові та секретар Ради національної безпеки і оборони зараз на шляху в регіон Затоки. Там вони допомагатимть боротися з іранськими дронами.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 10 березня.

Допомага України країнам Близького Сходу

"Зараз наша команда — це і військові, і Рустем Умєров — на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації. Ми бачимо, які виклики зараз є через удари з Ірану — через усю цю війну, яка може затягнутись", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що іранський режим фактично заблокував Ормузьку протоку — один з основних шляхів постачання нафти й газу на світовий ринок. За його словами, це значна дестабілізація.

Глава держави додав, що треба, щоб ті, хто зараз звертається до України по підтримку, допоміг українській ППО.

"Ми ще минулого року пропонували США угоду щодо дронів. Це правильна перспектива — бути з нами у виробництві дронів, у застосуванні. І всі бачать тепер, що альтернативи цій перспективі немає. Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, і без нашого досвіду і регіону Затоки, усьому Близькому Сходу, партнерам у Європі та Америці буде дуже непросто побудувати сильний захист. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні", — зазначив Володимир Зеленський.

Він розповів, що Рустем Умєров разом з військовими, розвідкою, Міноборони та МЗС готуватиме конкретні домовленості.

"Україна — надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова — це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки — глобальною основою захищеного життя", — підсумував український лідер.

Раніше Зеленський розповів, що хоче отримати Україна в обмін на допомогу на Близькому Сході. За його словами, підіймається питання щодо дефіцитних ракет для систем протиповітряної оборони, зокрема Patriot.

Крім того, Україна хоче підписати зі США угоду Drone Deal. Вона передбачає передачу американській стороні українських розробок у сфері безпілотників.

Також відомо, що три українські групи вирушили в країни Близького Сходу. Наші фахівці відпраивились в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.