США пригрозили Ірану через Ормузьку протоку

Дональд Трамп пригрозив Ірану новими ударами, які, за його словами, будуть у 20 разів сильнішими за попередні, якщо Тегеран спробує перекрити Ормузьку протоку. Президент США також заявив, що в такому разі Вашингтон битиме по "легких для ураження цілях".

Трамп почав погрожувати Ірану через Ормузьку протоку

У своїй заяві він написав: "Смерть, вогонь і лють пануватимуть над ними, але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося". Також він назвав можливе забезпечення вільного проходу через протоку "подарунком" для Китаю та інших країн, які активно користуються цим маршрутом

Заява Трампа пролунала після того, як іранська сторона заявила про намір продовжувати блокаду нафтових поставок із регіону, якщо удари США та Ізраїлю не припиняться. Reuters повідомляє, що Корпус вартових ісламської революції оголосив: через протоку не пройде "жоден літр нафти", доки атаки тривають.

Чим важлива Ормузька протока

Ормузька протока розташована між Іраном та Оманом і з'єднує Перську затоку з Оманською затокою та Аравійським морем. У найвужчому місці вона має близько 33 км завширшки, а судноплавні коридори в кожен бік — лише приблизно по 3 км.

Через неї проходить близько п'ятої частини світових потоків нафти, а також значні обсяги скрапленого природного газу, тому будь-яка загроза цьому маршруту одразу впливає на глобальні енергетичні ринки.

Раніше Дональд Трамп заявляв про те, що він вважатиме підставою для закінчення війни проти Ірану. Натомість Тегеран поки що не погоджується на умови США та готується до тривалої війни.

Кілька днів тому глава США казав, що коливання цін на нафту у світі будуть тимчасовими. Проте, нещодавно Трамп натякнув, що доведеться скасувати санкції проти кількох країн для стабілізації ринку.

Тим часом стрибки цін на нафту уже позначилися на українському ринку. Експерти кажуть, що ціни будуть зростати й надалі, враховуючи зміну вартості логістики через здорожчання пального.