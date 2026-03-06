Бензин А 95 може подорожчати ще на 2 грн — що кажуть аналітики

Ціни на пальне на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Експерти вважають, що ціна на бензин А-95 у найближчі тижні може додати ще до 2 грн. Зараз учасники ринку продають невеликі обсяги пального й беруть паузу щонайменше на два тижні, щоб зрозуміти подальший рух цін. Але ріст цін на пальне неминуче вплине на ціни іншої продукції для українців.

Таку думку висловив в ефірі День.LIVE член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Шевчишин розповів, що переробники та гуртові продавці не поспішають віддавати великий обсяг одразу. Коли до них звертаються по бензин чи дизель, вони часто відповідають, що спершу хочуть побачити, куди піде ринок, і відпускають лише невеличку партію. Усе це, за його словами, відбувається на тлі високого попиту, бо за пальним приїжджають і звичайні водії, і аграрії, які швидко забирають залишки.

Також експерт вважає, що ціна на пальне може іще зрости у межах кількох тижнів, але за певних умов АЗС можуть повернути й старі розцінки.

"Ну, я би сказав, що потенціал може ще вирости на 2 гривні, далі не очікую. Більш того, якщо ситуація на Близькому Сході різко спаде, ми побачимо повернення до старих цін, тобто до 60 гривень за літр бензина і дизеля", — сказав Андрій Шевчишин.

Окремо про те, що подорожчання пального торкнеться всіх, а не тільки водіїв, заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір.LIVE.

Він наголосив, що дорожче пальне автоматично входить у собівартість і потім з'являється в ціні товарів та послуг, бо паливо потрібне й для випічки, доставки, перевезень і будь-якої щоденної логістики.

Також він звернув увагу на те, що, за його словами, першими почали зростати цінники у великих мережах АЗС.

"Підвищення ціни відіб'ється на споживачу і не тільки на власників транспортних засобів, тому що собівартість буде закладена все – від випічки і доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами. Більше того, є дуже підозріло, що спочатку почали повсти цінники саме в великих мережах. Тобто Антимонтпольний комітет мав би негайно відреагувати. У них є спеціальний підрозділ, який відповідає за конкретні напрямки діяльності, в тому числі на павлоенергетичному комплексі", — зазначив нардеп.

Він також згадав про війну і сказав, що через дорожче пальне страждають волонтери та військові, які купують ресурс у мережах, а також логістика, зокрема маршрути, пов’язані з евакуацією поранених.

Різкий стрибок цін за пальне в Україні почався з 3 березня. Така різка зміна цін пов'язана з активними бойовими діями на Близькому Сході через блок Ормузької протоки та удари по НПЗ.

Дехто з нардепів вважає, що ціна на пальне може досягнути позначки 150 грн за літр.