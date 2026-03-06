Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Експерти прогнозують різкий підйом цін на все через пальне

Експерти прогнозують різкий підйом цін на все через пальне

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 08:06
Бензин А 95 може подорожчати ще на 2 грн — що кажуть аналітики
Ціни на пальне на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Експерти вважають, що ціна на бензин А-95 у найближчі тижні може додати ще до 2 грн. Зараз учасники ринку продають невеликі обсяги пального й беруть паузу щонайменше на два тижні, щоб зрозуміти подальший рух цін. Але ріст цін на пальне неминуче вплине на ціни іншої продукції для українців.

Таку думку висловив в ефірі День.LIVE член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на пальне в Україні у найближчі тижні

Шевчишин розповів, що переробники та гуртові продавці не поспішають віддавати великий обсяг одразу. Коли до них звертаються по бензин чи дизель, вони часто відповідають, що спершу хочуть побачити, куди піде ринок, і відпускають лише невеличку партію. Усе це, за його словами, відбувається на тлі високого попиту, бо за пальним приїжджають і звичайні водії, і аграрії, які швидко забирають залишки. 

Також експерт вважає, що ціна на пальне може іще зрости у межах кількох тижнів, але за певних умов АЗС можуть повернути й старі розцінки.

"Ну, я би сказав, що потенціал може ще вирости на 2 гривні, далі не очікую. Більш того, якщо ситуація на Близькому Сході різко спаде, ми побачимо повернення до старих цін, тобто до 60 гривень за літр бензина і дизеля", — сказав Андрій Шевчишин.

Окремо про те, що подорожчання пального торкнеться всіх, а не тільки водіїв, заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір.LIVE.

Він наголосив, що дорожче пальне автоматично входить у собівартість і потім з'являється в ціні товарів та послуг, бо паливо потрібне й для випічки, доставки, перевезень і будь-якої щоденної логістики.

Також він звернув увагу на те, що, за його словами, першими почали зростати цінники у великих мережах АЗС.

"Підвищення ціни відіб'ється на споживачу і не тільки на власників транспортних засобів, тому що собівартість буде закладена все – від випічки і доставки хліба, завершуючи іншими послугами. Тобто заплатить українець за те, що хтось грається цінами. Більше того, є дуже підозріло, що спочатку почали повсти цінники саме в великих мережах. Тобто Антимонтпольний комітет мав би негайно відреагувати. У них є спеціальний підрозділ, який відповідає за конкретні напрямки діяльності, в тому числі на павлоенергетичному комплексі", — зазначив нардеп.

Він також згадав про війну і сказав, що через дорожче пальне страждають волонтери та військові, які купують ресурс у мережах, а також логістика, зокрема маршрути, пов’язані з евакуацією поранених.

Різкий стрибок цін за пальне в Україні почався з 3 березня. Така різка зміна цін пов'язана з активними бойовими діями на Близькому Сході через блок Ормузької протоки та удари по НПЗ.

Дехто з нардепів вважає, що ціна на пальне може досягнути позначки 150 грн за літр.

бензин нафта ціни в Україні пальне дизпаливо Ціни на пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації