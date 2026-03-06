Видео
Главная Новости дня Эксперты предупреждают о росте цен на топливо и продукты

Эксперты предупреждают о росте цен на топливо и продукты

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 08:06
Как подорожание топлива повлияет на себестоимость и цены для людей
Цены на топливо на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Украине могут вырасти в ближайшие недели, а бензин А-95 имеет потенциал подорожать еще на 2 грн. Переработчики и оптовые продавцы отгружают ресурс небольшими партиями и советуют подождать как минимум две недели, чтобы объективно оценить ситуацию на фоне высокого спроса и быстрого сокращения запасов на АЗС.

Такое мнение высказал в эфире День.LIVE член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Читайте также:

Что будет с ценами на топливо в Украине в ближайшие недели

Шевчишин рассказал, что переработчики и оптовые продавцы не спешат отдавать большой объем сразу. Когда к ним обращаются за бензином или дизелем, они часто отвечают, что сначала хотят увидеть, куда пойдет рынок, и отпускают лишь небольшую партию. Все это, по его словам, происходит на фоне высокого спроса, потому что за топливом приезжают и обычные водители, и аграрии, которые быстро забирают остатки.

Также эксперт считает, что цена на топливо может еще вырасти в пределах нескольких недель, но при определенных условиях АЗС могут вернуть и старые расценки.

"Ну, я бы сказал, что потенциал может еще вырасти на 2 гривны, дальше не ожидаю. Более того, если ситуация на Ближнем Востоке резко спадет, мы увидим возвращение к старым ценам, то есть до 60 гривен за литр бензина и дизеля", — сказал Андрей Шевчишин.

Отдельно о том, что подорожание топлива коснется всех, а не только водителей, заявил народный депутат Михаил Цимбалюк в эфире Вечір.LIVE.

Он отметил, что более дорогое топливо автоматически входит в себестоимость и затем появляется в цене товаров и услуг, потому что топливо нужно и для выпечки, доставки, перевозок и любой ежедневной логистики.

Также он обратил внимание на то, что, по его словам, первыми начали расти ценники в крупных сетях АЗС.

"Повышение цены отразится на потребителе и не только на владельцах транспортных средств, потому что себестоимость будет заложена все — от выпечки и доставки хлеба, завершая другими услугами. То есть заплатит украинец за то, что кто-то играется ценами. Более того, очень подозрительно, что сначала начали повсти ценники именно в крупных сетях. То есть Антимонтпольный комитет должен был бы немедленно отреагировать. У них есть специальное подразделение, которое отвечает за конкретные направления деятельности, в том числе на павлоэнергетическом комплексе", — отметил нардеп.

Он также вспомнил о войне и сказал, что из-за более дорогого топлива страдают волонтеры и военные, которые покупают ресурс в сетях, а также логистика, в частности маршруты, связанные с эвакуацией раненых.

Резкий скачок цен на топливо в Украине начался с 3 марта. Такое резкое изменение цен связано с активными боевыми действиями на Ближнем Востоке из-за блока Ормузского пролива и ударов по НПЗ.

Некоторые из нардепов считают, что цена на топливо может достичь отметки 150 грн за литр.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
