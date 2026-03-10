Видео
Главная Новости дня Трамп предупредил Иран о масштабных последствиях из-за нефти

Трамп предупредил Иран о масштабных последствиях из-за нефти

Дата публикации 10 марта 2026 11:03
США пригрозили Ирану из-за Ормузского пролива
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

На фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Дональд Трамп резко усилил риторику в отношении Ирана. Он дал понять, что любая попытка остановить транспортировку нефти через этот коридор, через который проходит значительная часть мировых поставок, будет иметь для Тегерана масштабные последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дональда Трампа, которое он сделал в соцсети Truth Social.

Читайте также:

Трамп начал угрожать Ирану через Ормузский пролив

В своем заявлении он написал: "Смерть, огонь и ярость будут господствовать над ними, но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не произошло". Также он назвал возможное обеспечение свободного прохода через пролив "подарком" для Китая и других стран, которые активно пользуются этим маршрутом

null
Заявление Дональда Трампа. Фото: коллаж Новости.LIVE

Заявление Трампа прозвучало после того, как иранская сторона заявила о намерении продолжать блокаду нефтяных поставок из региона, если удары США и Израиля не прекратятся. Reuters сообщает, что Корпус стражей исламской революции объявил: через пролив не пройдет "ни один литр нефти", пока атаки продолжаются.

Чем важен Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. В самом узком месте он имеет около 33 км в ширину, а судоходные коридоры в каждую сторону — лишь примерно по 3 км.

Ормузька протока
Расположение Ормузского пролива. Фото: Wikimedia Commons

Через него проходит около пятой части мировых потоков нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа, поэтому любая угроза этому маршруту сразу влияет на глобальные энергетические рынки.

Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что он будет считать основанием для окончания войны против Ирана. Зато Тегеран пока не соглашается на условия США и готовится к длительной войне.

Несколько дней назад глава США говорил, что колебания цен на нефть в мире будут временными. Однако, недавно Трамп намекнул, что придется отменить санкции против нескольких стран для стабилизации рынка.

Между тем скачки цен на нефть уже сказались на украинском рынке. Эксперты говорят, что цены будут расти и в дальнейшем, учитывая изменение стоимости логистики из-за подорожания топлива.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
