Збиття іранських дронів — чи просили США допомогу в України

Зеленський відповів, чи просить США допомоги з іранськими дронами
Україна пропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. Вона передбачає передачу американській стороні українських розробок у сфері безпілотників.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 10 березня.
Збиття іранських дронів
"Ми пропонували дійсно Сполученим Штатам — і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер — ми пропонували Dron Deal. Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології", — підтвердив Зеленський.
За його словами, це те, чим зараз Україна буде допомагати країнам Близького Сходу. Але президент наголосив, що ця пропозиція була стратегічною і першочергово адресована саме Сполученим Штатам.
Глава держави також додав, що Україна залишається відкритою до підписання угоди і хотіла б укласти її безпосередньо з президентом Дональд Трамп, адже це було б вигідно і для українських оборонних компаній.
Крім того, Володимир Зеленський додав, що Україна хоче отримати за допопомогу у боротьбі з іранськими дронами не лише ракети до Patriot, а й самі системи ППО.
"Patriot для нас — це пріоритет. Ми говоримо про різні ракети: РАС-2, РАС-3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи. Але якщо говорити про що ще, окрім ракет, — системи", — сказав президент.
Що хоче Україна в обмін на допомогу на Близькому Сході
Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у боротьбі з іранськими дронами в обмін на ракети для ППО. Йдеться, зокрема, про дефіцитні ракети типу PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, які використовують для перехоплення балістичних ракет.
Сьогодні президент розповів, що три українські групи вирушили в країни Близького Сходу. Наші фахівці відпраивились в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.
Відомо, що в обмін на це Україна хоче підписати зі США угоду Drone-deal. Також Київ регулярно піднімає питання про допомогу у вигляді зброї.
