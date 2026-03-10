Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи просить США допомоги з іранськими дронами

Зеленський відповів, чи просить США допомоги з іранськими дронами

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:27
Збиття іранських дронів — чи просили США допомогу в України
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Україна пропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. Вона передбачає передачу американській стороні українських розробок у сфері безпілотників

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 10 березня. 

Читайте також:

Збиття іранських дронів

"Ми пропонували дійсно Сполученим Штатам — і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер — ми пропонували Dron Deal. Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології", — підтвердив Зеленський.

За його словами, це те, чим зараз Україна буде допомагати країнам Близького Сходу. Але президент наголосив, що ця пропозиція була стратегічною і першочергово адресована саме Сполученим Штатам. 

Глава держави також додав, що Україна залишається відкритою до підписання угоди і хотіла б укласти її безпосередньо з президентом Дональд Трамп, адже це було б вигідно і для українських оборонних компаній.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що Україна хоче отримати за допопомогу у боротьбі з іранськими дронами не лише ракети до Patriot, а й самі системи ППО. 

"Patriot для нас — це пріоритет. Ми говоримо про різні ракети: РАС-2, РАС-3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи. Але якщо говорити про що ще, окрім ракет, — системи", — сказав президент. 

Що хоче Україна в обмін на допомогу на Близькому Сході

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у боротьбі з іранськими дронами в обмін на ракети для ППО. Йдеться, зокрема, про дефіцитні ракети типу PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, які використовують для перехоплення балістичних ракет. 

Сьогодні президент розповів, що три українські групи вирушили в країни Близького Сходу. Наші фахівці відпраивились в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.

Відомо, що в обмін на це Україна хоче підписати зі США угоду Drone-deal. Також Київ регулярно піднімає питання про допомогу у вигляді зброї. 

Володимир Зеленський США Іран Україна дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
