Збиття іранських дронів — чи просили США допомогу в України

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Україна пропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. Вона передбачає передачу американській стороні українських розробок у сфері безпілотників.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 10 березня.

Реклама

Читайте також:

Збиття іранських дронів

"Ми пропонували дійсно Сполученим Штатам — і для нас це пріоритет, це стратегічний партнер — ми пропонували Dron Deal. Там дійсно є всі наші відповідні дрони, є наші технології", — підтвердив Зеленський.

За його словами, це те, чим зараз Україна буде допомагати країнам Близького Сходу. Але президент наголосив, що ця пропозиція була стратегічною і першочергово адресована саме Сполученим Штатам.

Глава держави також додав, що Україна залишається відкритою до підписання угоди і хотіла б укласти її безпосередньо з президентом Дональд Трамп, адже це було б вигідно і для українських оборонних компаній.

Крім того, Володимир Зеленський додав, що Україна хоче отримати за допопомогу у боротьбі з іранськими дронами не лише ракети до Patriot, а й самі системи ППО.

"Patriot для нас — це пріоритет. Ми говоримо про різні ракети: РАС-2, РАС-3. Вже навіть не мріємо про додаткові системи. Але якщо говорити про що ще, окрім ракет, — системи", — сказав президент.

Що хоче Україна в обмін на допомогу на Близькому Сході

Раніше Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу у боротьбі з іранськими дронами в обмін на ракети для ППО. Йдеться, зокрема, про дефіцитні ракети типу PAC-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, які використовують для перехоплення балістичних ракет.

Сьогодні президент розповів, що три українські групи вирушили в країни Близького Сходу. Наші фахівці відпраивились в Катар, ОАЕ та Саудівську Аравію.

Відомо, що в обмін на це Україна хоче підписати зі США угоду Drone-deal. Також Київ регулярно піднімає питання про допомогу у вигляді зброї.