Главная Новости дня Зеленский подтвердил, что Украина предлагала США соглашение Drone Deal

Зеленский подтвердил, что Украина предлагала США соглашение Drone Deal

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 18:27
Противодействие иранским дронам — Украина хочет соглашение с США
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев предлагал Вашингтону соглашение Drone Deal. Оно предусматривает передачу американской стороне украинских разработок в сфере беспилотников.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил, общаясь с журналистами 10 марта.

Читайте также:

Сбитие иранских дронов

"Мы предлагали действительно Соединенным Штатам — и для нас это приоритет, это стратегический партнер — мы предлагали Dron Deal. Там действительно есть все наши соответствующие дроны, есть наши технологии", — подтвердил Зеленский.

По его словам, это то, чем сейчас Украина будет помогать странам Ближнего Востока. Но президент подчеркнул, что это предложение было стратегическим и в первую очередь адресовано именно Соединенным Штатам.

Глава государства также добавил, что Украина остается открытой к подписанию соглашения и хотела бы заключить его непосредственно с президентом Дональд Трамп, ведь это было бы выгодно и для украинских оборонных компаний.

Кроме того, Владимир Зеленский добавил, что Украина хочет получить за помощь в борьбе с иранскими дронами не только ракеты к Patriot, но и сами системы ПВО. 

"Patriot для нас — это приоритет. Мы говорим о разных ракетах: РАС-2, РАС-3. Уже даже не мечтаем о дополнительных системах. Но если говорить о чем еще, кроме ракет, — системы", — сказал президент.

Что хочет Украина в обмен на помощь на Ближнем Востоке

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами в обмен на ракеты для ПВО. Речь идет, в частности, о дефицитных ракетах типа PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые используют для перехвата баллистических ракет.

Сегодня президент рассказал, что три украинские группы отправились в страны Ближнего Востока. Наши специалисты отправились в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Известно, что в обмен на это Украина хочет подписать с США соглашение Drone-deal. Также Киев регулярно поднимает вопрос о помощи в виде оружия.

Владимир Зеленский США Иран Украина дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
