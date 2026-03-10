Почему перенесли переговоры — Зеленский назвал причину

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Переговоры между Украиной, США и Россией, которые должны были состояться на этой неделе в Турции, перенесли. Это произошло по просьбе Вашингтона.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 10 марта.

Когда состоятся трехсторонние переговоры

Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров был запланирован на 10-11 марта в Турции. Он даже имел разговор по поводу этого с президентом Тайипом Эрдоганом. Однако встречу перенесла американская сторона.

"Мы готовы были ехать в Турцию, но перенесла эту встречу именно американская сторона. Там попросили встретиться на следующей неделе. Это вся информация, которая есть на сегодня. Но мы ежедневно говорим с представителями США, секретарь СНБО Рустем Умеров с ними в контакте. Посмотрим, какая будет следующая дата", — сказал президент.

Когда и где могут состояться переговоры

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона ожидает встречи на следующей неделе в Швейцарии или Турции. Он выразил сомнения, что переговоры пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах из-за ситуации с безопасностью. По его словам, все зависит от ситуации на Ближнем Востоке.

Зеленский отметил, что темы для обсуждений будут такие же, но в приоритете договоренности о продолжении обменов пленными и встреча лидеров.

"Главная тема — договариваться о продолжении обменов и о встрече лидеров. Потому что дальше в этом плане, что касается тематики территорий, я не вижу, что будет результат без диалога лидеров", — подчеркнул глава государства.

Привлекут ли к переговорам Европу

Отвечая на вопрос журналистов об участии Европы в переговорах, Владимир Зеленский напомнил, что он всегда подчеркивал, чтобы к переговорному процессу была привлечена Европа на уровне лидеров.

"Украина всегда была не только инициатором, а когда партнеры не очень одобряли подобные конфигурации, мы делали все, чтобы присутствие Европы было. Поэтому, мы будем продолжать в этом контексте", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время он заявил, что Европе тоже нужно быть активной в этом направлении, поскольку она не дождется от России желания видеть ее за переговорным столом. Украина также делает все возможное для этого.

Помогает ли Украина странам Ближнего Востока

Зеленский поделился, что Украина уже отправила в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию три профессиональные и укомплектованные команды. Они будут делиться опытом и помогать в сбивании иранских "шахедов".

По его словам, украинский опыт противодействия "шахедам" признают все американские эксперты. Он отметил, что даже страны, которые пытались самостоятельно использовать дроны-перехватчики, убедились, что без украинских специалистов и технологий это работает значительно хуже, заявил президент. Мол, эффективность системы зависит не только от самих перехватчиков, но и от комплексной инфраструктуры: подготовки операторов, программного обеспечения, радарного поля и других технических компонентов.

Отметим, ранее Владимир Зеленский заявлял, что трехсторонние переговоры переносятся из-за войны в Иране. В то же время он надеется в ближайшее время будет подтвержден обмен военнопленными, о котором договаривались ранее.

А Дональд Трамп разговаривал с Владимиром Путиным 9 марта. Они поговорили о предстоящих переговорах и завершении войны в Украине.