Главная Новости дня Где и когда состоятся следующие трехсторонние переговоры

Где и когда состоятся следующие трехсторонние переговоры

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 17:36
Переговоры между Украиной, США и РФ — когда следующий раунд
Переговоры Украины, США и России в Женеве. Фото: REUTERS

Следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в среду, 11 марта. Делегации встретятся в турецком Стамбуле из-за ситуации с безопасностью. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информированный источник.

Читайте также:

Где будут трехсторонние переговоры

Обновлено в 18:10. Источники в Офисе президента не подтверждают информацию о трехсторонних переговорах 11 марта.

По данным источника, делегации договорились встретиться в среду, 11 марта. Для переговоров выбрали турецкий Стамбул.

Отметим, накануне встреча представителей Украины, США и России планировалась в ОАЭ, но из-за постоянно атаки иранских дронов, место проведения переговоров изменили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что переговоры были запланированы на 5-9 марта, однако из-за войны на Ближнем Востоке случились изменения в датах.

Как проходят переговоры между Украиной, США и РФ

Первые трехсторонние переговоры с начала полномасштабной войны состоялись 23-24 января и 4-5 февраля 2026 года в Абу-Даби. Тогда стороны договорились об обмене пленными и домой из российской неволи вернулись 157 украинцев.

В то же время какого-либо соглашения о прекращении огня или приближении мира делегации не достигли. Остаются нерешенными ключевые вопросы о территориях и гарантиях безопасности.

Уже 17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних встреч. На переговорах, в частности, затронули темы о прекращении боевых действий, дальнейшие обмены пленными и экономическое восстановление Украины.

В результате разговоров стороны заявили, что они были "конструктивными", но сложными. Больших деталей не раскрывали, поскольку договорились не разглашать информацию для СМИ.

США переговоры перемирие война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
