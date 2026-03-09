Переговоры между Украиной, США и РФ — когда следующий раунд

Переговоры Украины, США и России в Женеве. Фото: REUTERS

Следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в среду, 11 марта. Делегации встретятся в турецком Стамбуле из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на информированный источник.

Реклама

Читайте также:

Где будут трехсторонние переговоры

Обновлено в 18:10. Источники в Офисе президента не подтверждают информацию о трехсторонних переговорах 11 марта.

По данным источника, делегации договорились встретиться в среду, 11 марта. Для переговоров выбрали турецкий Стамбул.

Отметим, накануне встреча представителей Украины, США и России планировалась в ОАЭ, но из-за постоянно атаки иранских дронов, место проведения переговоров изменили. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что переговоры были запланированы на 5-9 марта, однако из-за войны на Ближнем Востоке случились изменения в датах.

Как проходят переговоры между Украиной, США и РФ

Первые трехсторонние переговоры с начала полномасштабной войны состоялись 23-24 января и 4-5 февраля 2026 года в Абу-Даби. Тогда стороны договорились об обмене пленными и домой из российской неволи вернулись 157 украинцев.

В то же время какого-либо соглашения о прекращении огня или приближении мира делегации не достигли. Остаются нерешенными ключевые вопросы о территориях и гарантиях безопасности.

Уже 17-18 февраля в Женеве состоялся третий раунд трехсторонних встреч. На переговорах, в частности, затронули темы о прекращении боевых действий, дальнейшие обмены пленными и экономическое восстановление Украины.

В результате разговоров стороны заявили, что они были "конструктивными", но сложными. Больших деталей не раскрывали, поскольку договорились не разглашать информацию для СМИ.