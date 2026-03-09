Відео
Головна Новини дня Стало відомо, коли та де пройде наступний раунд переговорів

Стало відомо, коли та де пройде наступний раунд переговорів

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 17:36
Тристоронні переговори — коли і де буде наступний раунд
Переговори України, США і Росії в Женеві. Фото: REUTERS

Наступні тристоронні переговори між Україною, США та Росією плануються на 11 березня. Через атаки іранських дронів, сторони обрали країну та місто, де буде безпечно провести зустрічі.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на поінформоване джерело.

Читайте також:

Де будуть тристоронні переговори

Оновлено 18:10. Джерела в Офісі президента не підтверджують інформацію про тристоронні перемовини 11 березня.

За даними джерела, делегації домовилися зустрітися у середу, 11 березня. Для переговорів обрали турецький Стамбул.

Зазначимо, напереродні зустріч представників України, США та Росії планувалася в ОАЕ, але через постійно атаки іранських дронів, місце проведення переговорів змінили. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що переговори були заплановані на  5-9 березня, однак через війну на Близькому Сході трапилися зміни у датах. 

Як проходять переговори між Україною, США та РФ

Перші тристоронні переговори від початку повномасштабної війни відбулися 23-24 січня та 4-5 лютого 2026 року в Абу-Дабі. Тоді сторони домовилися про обмін полоненими і додому з російської неволі повернулися 157 українців

Водночас будь-якої угоди про припинення вогню чи наближення миру делегації не досягли. Залишаються невирішеними ключові питання про території та гарантії безпеки. 

Вже 17-18 лютого у Женеві відбувся третій раунд тристоронніх зустрічей. На переговорах, зокрема, порушили теми про припинення бойових дій, подальші обміни полонениими та економічне відновлення України. 

В результаті розмов сторони заявили, що вони були "конструктивними", але складними. Більших деталей не розкривали, оскільки домовились не розголошувати інформацію для ЗМІ

США переговори перемир'я війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
