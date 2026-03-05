Зеленський сказав, коли продовжаться тристоронні переговори — звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сьогодні, 5 березня, президент України Володимир Зеленський прокоментував продовження тристоронніх переговорів щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що дипломатичний процес відновитися, коли американські партнери будуть готові працювати, так, як це погоджувалося раніше.

Зеленський про продовження тристоронніх перемовин

Глава держави наголосив, що пріоритет — робити все для закінчення війни.

Він зазначив, що українська сторона буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як сторони погоджували: двосторонні формати з ними, тристоронні формати з Росією, також робота з європейцями.

"Зараз практично вся увага світу йде ситуації навколо Ірану, і скільки б зараз не тривали бойові дії там, ми маємо бути готові до відновлення дипломатії в будь-який момент. Українська команда саме так і працює — всі в нашій делегації", — пояснив Зеленський.

Зеленський про допомогу країнам Близького Сходу

Український лідер зазначив, українська сторона постійно працює з партнерами щодо нашої можливості додати захисту тим країнам, які зараз під ударами з Ірану.

Секретар РНБО Рустем Умєров координує контакти з партнерами на Близькому Сході, в регіоні Затоки, і також Україна говорить зі Сполученими Штатами Америки.

"Безпекова підтримка від України буде. Головне, що це дозволить нам розширити наше безпекове співробітництво з партнерами: захищаючи країни від іранського режиму, ми додаємо собі можливостей захисту", — наголосив глава держави.

Зеленський анонсував новий обмін полоненими

Президент зазначив, що Україна розраховує, що цими днями буде продовження обмінів.

"Є черговий позитивний крок в обмінах. Ще 200 наших людей повернулися додому з російського полону", — зауважив лідер.

Водночас він додав, що російська активність на фронті зберігається, удари тривають.

Переговори — що відомо про наступну зустріч

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський заявив, що тристоронні переговори України, США та Росії відбудуться, коли безпекова ситуація на Близькому Сході й загальний політичний контекст дозволять це зробити.

Раніше український лідер різко відреагував на припущення щодо можливого виходу Росії з перемовин у разі відмови України поступатися територіями Донбасу. Він вкотре наголосив, що позиція Києва щодо територіальної цілісності залишається незмінною.

Зокрема, президент окреслив країни, які могли б стати майданчиком для нейтрального діалогу з Росією, зокрема Австрію, Ватикан та Туреччину.