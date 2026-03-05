Найближчим часом відбудеться новий обмін полоненими між Україною та РФ

Повернення українських військовополонених 5 березня 2026 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 5 березня, відбувся перший етап обміну полоненими, про який було домовлено на перемовинах у Женеві. Найближчим часом відбудеться наступний етап.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 5 березня. Фото: Зеленський/Telegram

Відбудеться ще один етап обміну полоненими — що відомо

У Координаційному штабі повідомили, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських захисників з російського полону.

Зауважимо, що сьогодні в межах першого етапу обміну з російського полону було звільнено 200 українців.

До України вдалося повернути військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил безпілотних систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед визволених є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Зазначимо, що зад даними проєкту "Хочу жить", наразі в українському полоні перебуває найбільша за весь час кількість російських військових. Тисячі росіян заповнили українські табори для військовополонених.

Скриншот повідомлення Коордштабу/Facebook

Обмін полоненими — останні новини

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов розкрив подробиці обміну полоненими, що відбувся 5 березня 2026 року. Він зазначив, що про цей обмін Україна та Росія домовилися під час перемовин у Женеві.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський показав перші кадри повернення українських захисників з російського полону до України 5 березня.

Нагадаємо, що у лютому цього року український лідер інформував, що у російському полоні перебуває сім тисяч українців. Натомість Україна утримує понад чотири тисячі росіян.