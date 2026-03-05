Стало известно, когда состоится следующий обмен пленными

Возвращение украинских военнопленных 5 марта 2026 года. Фото: Зеленский/Telegram

Сегодня, 5 марта, в Украину из российского плена удалось вернуть 200 украинских защитников. В частности, стало известно, что в ближайшее время состоится еще один обмен пленными.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Обмен пленными 5 марта. Фото: Зеленский/Telegram

Состоится еще один этап обмена пленными — что известно

В Координационном штабе сообщили, что в ближайшее время будет проведен следующий этап освобождения украинских защитников из российского плена.

Заметим, что сегодня в рамках первого этапа обмена из российского плена было освобождено 200 украинцев.

В Украину удалось вернуть военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил беспилотных систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые пробыли в плену почти 4 года.

Отметим, что по данным проекта "Хочу жить", сейчас в украинском плену находится наибольшее за все время количество российских военных. Тысячи россиян заполнили украинские лагеря для военнопленных.

Скриншот сообщения Коордштаба/Facebook

Обмен пленными — последние новости

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности обмена пленными, который состоялся 5 марта 2026 года. Он отметил, что об этом обмене Украина и Россия договорились во время переговоров в Женеве.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский показал первые кадры возвращения украинских защитников из российского плена в Украину 5 марта.

Напомним, что в феврале этого года украинский лидер информировал, что в российском плену находится семь тысяч украинцев. Украина удерживает более четырех тысяч россиян.