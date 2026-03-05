Большой обмен пленными 5 марта — Зеленский заявил о возвращении 200 украинце

Украинцы, которых вернули домой из плена. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Еще 200 украинских защитников вернулись домой из плена. Большой обмен прошел в четверг, 5 марта.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Большой обмен пленными

Среди военных, которых сегодня вернули из плена, — защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины и Запорожья. Зеленский отметил, что речь идет о воинах Вооруженных Сил, Государственной специальной службы транспорта, пограничников и нацгвардейцев.

Украинцы, вернувшиеся из неволи, фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

"Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, для всей страны — возвращение наших людей на родную землю", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина работает над возвращением всех пленных домой. Для этого привлекают посредников.

Защитники, находившиеся в плену. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

"Я благодарен всем, кто помогает Украине. Спасибо Соединенным Штатам за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой — это результат силы украинских защитников", — подчеркнул Зеленский.

Украинские защитники, которые были в плену. Фото: Telegram/V_Zelenskiy_official

Украинские пленные

Ранее глава государства заявлял, что сейчас в российском плену находится около семи тысяч украинцев. Зеленский подчеркнул, что Киев готов обменять "всех на всех".

Последний обмен пленными состоялся 5 февраля. Тогда из вражеской неволи домой вернулись 157 военных и гражданских. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

