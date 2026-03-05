Обмін полоненими 5 березня — Зеленський заявив про повернення 200 українців додому

Зеленський заявив, що з полону повернулося 200 українських воїнів
У четвер, 5 березня, відбувся великий обмін полоненими. Додому повернулися ще 200 українців.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.
Великий обмін полоненими
Серед військових, яких сьогодні повернули з полону, — захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя. Зеленський зазначив, що йдеться про воїнів Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонників та нацгвардійців.
"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни — повернення наших людей на рідну землю", — зазначив глава держави.
Президент наголосив, що Україна працює над поверненням усіх полонених додому. Для цього залучають посередників.
"Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому — це результат сили українських захисників", — наголосив Зеленський.
Українські полонені
Раніше глава держави заявляв, що наразі у російському полоні перебуває близько семи тисяч українців. Зеленський наголосив, що Київ готовий обміняти "всіх на всіх".
Останній обмін полоненими відбувся 5 лютого. Тоді з ворожої неволі додому повернулися 157 військових та цивільних. Більшість з них перебували у полоні ще з 2022 року.
