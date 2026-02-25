Проти експертів, що поховали Назара Далецького, відкрито справу

Назар Далецький. Фото: Telegram/Максим Козицький

Проти ДНК-експертів, які нібито встановили нібито загибель військового 24-ї ОМБр Назара Далецького, розпочато досудове розслідування. Чоловік вважався загиблим із вересня 2022 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа від "Слуги Народу" Олександра Качури під час засідання парламенту у середу, 25 лютого.

Деталі справи

Справа Назара Далецького прогриміла на всю Україну. Під час того, коли він начебто загинув, відповідно до результатів ДНК, він насправді знаходився в полоні.

Качура розповів, що особисто спілкувався з Далецьким, коли той повернувся з полону.

"І він (військовий — ред.) мене запитав: чому моя мати повинна була мене ховати, чому вона повинна була плакати на моїй могилі, чому чиновники примусили її страждати? Вона тепер хворіє. І чи понесе хтось за це відповідальність", — каже нардеп.

Після цього Качура подав заяву до Нацполіції.

"Вже розпочато досудове розслідування щодо цих горе-експертів", — зазначив він.

Також нардеп закликав генпрокурора та очільника МВС взяти під особистий контроль цю справу.

Історія Назара Далецького

Офіційно поховали Назара Далецького у 2023 році після ДНК-експертизи, результати якої показали збіг 99,9%. Проте чоловік повернувся з російського полону 5 лютого. На засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний заявив, що родичі бійця мають повернути грошову допомогу в сумі 15 мільйонів гривень, отриману від держави.

Згодом у Міноборони заявили, що підстав для повернення коштів родиною українського військового немає.