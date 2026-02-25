Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Загиблий військовий виявився в полоні — розпочато розслідування

Загиблий військовий виявився в полоні — розпочато розслідування

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 15:03
Проти експертів, що поховали Назара Далецького, відкрито справу
Назар Далецький. Фото: Telegram/Максим Козицький

Проти ДНК-експертів, які нібито встановили нібито загибель військового 24-ї ОМБр Назара Далецького, розпочато досудове розслідування. Чоловік вважався загиблим із вересня 2022 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву нардепа від "Слуги Народу" Олександра Качури під час засідання парламенту у середу, 25 лютого. 

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Справа Назара Далецького прогриміла на всю Україну. Під час того, коли він начебто загинув, відповідно до результатів ДНК, він насправді знаходився в полоні

Качура розповів, що особисто спілкувався з Далецьким, коли той повернувся з полону.

"І він (військовий ред.) мене запитав: чому моя мати повинна була мене ховати, чому вона повинна була плакати на моїй могилі, чому чиновники примусили її страждати? Вона тепер хворіє. І чи понесе хтось за це відповідальність", — каже нардеп.

Після цього Качура подав заяву до Нацполіції.

"Вже розпочато досудове розслідування щодо цих горе-експертів", — зазначив він.

Також нардеп закликав генпрокурора та очільника МВС взяти під особистий контроль цю справу. 

Історія Назара Далецького

Офіційно поховали Назара Далецького у 2023 році після ДНК-експертизи, результати якої показали збіг 99,9%. Проте чоловік повернувся з російського полону 5 лютого. На засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний заявив, що родичі бійця мають повернути грошову допомогу в сумі 15 мільйонів гривень, отриману від держави

Згодом у Міноборони заявили, що підстав для повернення коштів родиною українського військового немає.

Верховна Рада Олександр Качура полонені ДНК військовослужбовці
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації