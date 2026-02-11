Відео
У Міноборони зробили заяву щодо повернення виплат родиною полоненого

Дата публікації: 11 лютого 2026 21:06
У Міноборони зробили заяву щодо повернення виплат родиною Назара Далецького
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Міністерство оборони України підтвердило, що родина військовослужбовця Назара Далецького не зобов’язана повертати державні виплати, отримані після повідомлення про його загибель. У відомстві наголосили, що захист прав військових та їхніх сімей залишається безумовним пріоритетом, а додаткове травмування родини в такій складній ситуації є неприпустимим.

Про це повідомили у Міноборони, передає Новини.LIVE.

Ситуація щодо повернення Назара Далецького

5 лютого 2026 року Назар Далецький повернувся в Україну з російського полону. Від вересня 2022 року його вважали загиблим, а у 2023-му відбулося поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи. Повернення захисника стало надзвичайно важливою подією як для його близьких, так і для всієї країни.

Після цього у публічному просторі з’явилися заяви про можливу вимогу повернути кошти, виплачені родині у зв’язку із загибеллю військового. У Міноборони спростували ці припущення, зазначивши, що всі виплати були здійснені законно й на підставі офіційно встановлених на той час обставин.

Станом на сьогодні відомство не має правових підстав для перегляду ухвалених рішень або спонукання родини до повернення коштів. У міністерстві підкреслили, що ситуація є унікальною та містить правову колізію, яка потребує максимально делікатного і зваженого підходу. Обставини встановлення факту смерті військовослужбовця потребують додаткового вивчення.

Нагадаємо, близькі бійця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, повинні повернути державі 15 млн гривень.

А до цього стало відомо, як родини зниклого без вісті війського можуть отримати виплати від уряду.

Анастасія Писаненко
