В Минобороны сделали заявление о возвращении выплат семьей Назара Далецкого

Министерство обороны Украины подтвердило, что семья военнослужащего Назара Далецкого не обязана возвращать государственные выплаты, полученные после сообщения о его гибели. В ведомстве отметили, что защита прав военных и их семей остается безусловным приоритетом, а дополнительное травмирование семьи в такой сложной ситуации недопустимо.

Ситуация по возвращению Назара Далецкого

5 февраля 2026 года Назар Далецкий вернулся в Украину из российского плена. С сентября 2022 года его считали погибшим, а в 2023-м состоялось захоронение после опознания по результатам ДНК-экспертизы. Возвращение защитника стало чрезвычайно важным событием как для его близких, так и для всей страны.

После этого в публичном пространстве появились заявления о возможном требовании вернуть средства, выплаченные семье в связи с гибелью военного. В Минобороны опровергли эти предположения, отметив, что все выплаты были осуществлены законно и на основании официально установленных на то время обстоятельств.

По состоянию на сегодня ведомство не имеет правовых оснований для пересмотра принятых решений или побуждения семьи к возврату средств. В министерстве подчеркнули, что ситуация является уникальной и содержит правовую коллизию, которая требует максимально деликатного и взвешенного подхода. Обстоятельства установления факта смерти военнослужащего требуют дополнительного изучения.

