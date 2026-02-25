Видео
Видео

Главная Новости дня "Погибший" военный вернулся — против экспертов возбуждено дело

"Погибший" военный вернулся — против экспертов возбуждено дело

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 15:03
Военного Далецкого похоронили по ошибке — дело передали полиции
Назар Далецкий. Фото: Telegram/Максим Козицкий

В отношении специалистов, которые на основании ДНК-анализа пришли к выводу о гибели военнослужащего 24-й отдельной механизированной бригады Назара Далецкого, открыто уголовное производство. Ведётся расследование.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры во время заседания парламента в среду, 25 февраля.

Детали дела

Дело Назара Далецкого прогремело на всю Украину. Во время того, когда он якобы погиб, согласно результатам ДНК, он на самом деле находился в плену.

Качура рассказал, что лично общался с Далецким, когда тот вернулся из плена.

"И он (военный ред.) меня спросил: почему моя мать должна была меня хоронить, почему она должна была плакать на моей могиле, почему чиновники заставили ее страдать? Она теперь болеет. И понесет ли кто-то за это ответственность", — говорит нардеп.

После этого Качура подал заявление в Нацполицию.

"Уже начато досудебное расследование в отношении этих горе-экспертов", — отметил он.

Также нардеп призвал генпрокурора и главу МВД взять под личный контроль это дело.

История Назара Далецкого

Официально похоронили Назара Далецкого в 2023 году после ДНК-экспертизы, результаты которой показали совпадение 99,9%. Однако мужчина вернулся из российского плена 5 февраля. На заседании сессии Львовского облсовета представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный заявил, что родственники бойца должны вернуть денежную помощь в сумме 15 миллионов гривен, полученную от государства.

Впоследствии в Минобороны заявили, что оснований для возврата средств семьей украинского военного нет.

