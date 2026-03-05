Відео
Головна Новини дня Угорщина показала фото українських полонених, яких передала їй РФ

Угорщина показала фото українських полонених, яких передала їй РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 12:59
Чому РФ відправила полонених до Угорщини
Петер Сійярто та полонені, яких повернула РФ. Фото: Петер Сійярто / Facebook

Росія передала Угорщині двох військовополонених, які мають угорське та українське громадянство та воювали у лавах ЗСУ. Чоловіки прибули з Москви до Будапешта вранці 5 березня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на напис міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у четвер, 5 березня.

Читайте також:
полон
Родичі зустрічають полонених. Фото: Петер Сійярто / Facebook

Чому РФ відправила полонених до Угорщини

"Ситуація така, що кожного дня на війні стає більше загиблих, більше страждань, і, очевидно, боляче бачити людські страждання, які приносить ця війна. Ми, угорці, повинні всіма силами боротися за мир, і наше найважливіше завдання ніколи не дозволити Угорщині бути втягнутою у цю війну, що відбувається по сусідству", — написав він.

полонені в Угорщині
Петер Сійярто розповідає про полонених журналістам. Фото: Петер Сійярто / Facebook

Сійярто наголосив, що Угорщина повинна залишатися осторонь від цієї війни.

Крім того, під час спілкування з журналістами в аеропорту Будапешта Сійярто заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не просив взамін за військовополонених.

полонені в Угорщині
Зустріч полонених. Фото: Петер Сійярто / Facebook

Він зазначив, що про повернення полонених просила Угорщина. Один з військовополонених нібито записав відеозвернення до прем’єр-міністра Віктора Орбана, а мати іншого зв'язалася з угорською владою. 

Реакція України

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що розцінюють передачу Угорщині полонених, як провокацію.

"Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи", — йдеться в повідомленні.

Там наголошують, що підтримка воєнних злочинів Москви та маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України.   

"Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії РФ, розмінною монетою", — зазначили в штабі.

Крім того, в Міністерстві розвитку громад та територій повідомили, що офіційно встановлено факт перебування в полоні ще 575 українців.

"У Міністерстві розвитку громад та територій України відбулося засідання Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. За результатами розгляду заяв факт перебування в полоні встановлено щодо 575 осіб", — йдеться в повідомленні.

Відомство нагадало, що люди, які повернулися з полону, мають право на одноразову державну допомогу у розмірі 100 тис. гривень після звільнення та на щорічну допомогу у такому ж розмірі за кожен рік перебування у полоні.

Українські полонені в Росії

Нещодавно очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися новий обмін полоненимиЙдеться про значно більшу цифру, ніж під час попереднього разу.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у російському полоні перебуває сім тисяч українців

ЗСУ Угорщина Україна провокація полонені війна в Україні Петер Сіярто
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
