Зеленський порадив Орбану звернутися до Путіна щодо нафтопроводу "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент держави Володимир Зеленський заявив, що трубопровід "Дружба" знищує Росія, а не Україна. Відтак він порадив прем'єру Угорщини Віктору Орбану звертатися до Володимира Путіна.

Про це глава держави сказав під час брифінгу, присвяченому четвертій річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський порадив Орбану звернутися до Путіна

Президент України прокоментував блокування Угорщиною 90-мільярдного пакета фінансової підтримки. Це сталося через припинення постачання російської нафти через "Дружбу".

"Якщо хочуть блокувати фінансову підтримку — хай блокують Росію. Не Україна є причиною зруйнування нафтопроводу. Росія знищила його вже кілька разів. І не лише його. Коли ми відновлюємо, вони знову атакують — у тому числі, щоб убити людей", — зазначив Президент України.

Зеленський наголосив, що Україна не раз відновлювала об'єкти після обстрілів. Однак Росія постійно атакує їх повторно, через що гинуть люди. Така ціна є занадто високою, зауважив Президент.

Що відомо про блокування фінансової допомоги Угорщиною

У грудні 2025 року лідери країн Євросоюзу домовилися надати Україні кредит в розмірі 90 млрд євро. Він мав бути розрахований на наступні два роки. Така підтримка мала зміцнити позиції Києва за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таке рішення партнерів. Він назвав його "історичним". За словами глави держави, надання 90 млрд євро кредиту значно підсилило б Україну.

У лютому цього року депутати Європарламенту проголосували за пропозицію про надання позики для України. 458 депутатів підтримали виділення коштів.

В останній момент Угорщина вирішила заблокувати кредит Європейського Союзу для України. Для ухвалення рішення необхідна одностайна згода всіх 27 країн-членів блоку.