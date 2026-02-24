Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину по поводу нефтепровода "Дружба"

Срочная новость

Президент государства Владимир Зеленский заявил, что трубопровод "Дружба" уничтожает Россия, а не Украина. Поэтому он посоветовал премьеру страны Виктору Орбану обращаться к Владимиру Путину.

Об этом глава государства сказал во время брифинга, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину

Президент, отвечая на вопрос о блокировании 90-миллиардного пакета финансовой поддержки из-за ситуации с нефтепроводом "Дружба", заявил, что это разные вопросы, а сам трубопровод разрушила именно Россия.

"Если хотят блокировать финансовую поддержку - пусть блокируют Россию. Не Украина является причиной разрушения нефтепровода. Россия уничтожила его уже несколько раз. И не только его. Когда мы восстанавливаем, они снова атакуют - в том числе, чтобы убить людей", - отметил Зеленский.

Новость дополняется...